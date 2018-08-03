Türkoğlu'ndan, Bakan Selçuk'a ziyaret

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u makamında ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, ziyarette, basketbolun branş olarak okullarda yayılması amacıyla geliştirilebilecek projelerin mercek altına alındığı bildirildi.

Basketbolun öğrenciler arasında daha fazla yayılması konusunda fikir birliğine varan Selçuk ve Türkoğlu, ilk etapta okullara basketbol sahası yapımı konusunda mutabık kaldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak ileriki dönemde de Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirten Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Gençleri sporla buluşturma konusunda Sayın Bakanımızın vizyonunu bizler de paylaşıyoruz. Federasyon olarak amacımız, basketbolu her evde izlenir, her mahallede ve okulda oynanır hale getirmek. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yaparak daha fazla genci bu güzel sporla buluşturma konusunda adımlar atacağız. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapacağımız basketbol sahaları ve kuracağımız potalarla, geleceğin başarılı sporcularına daha okul çağındayken ulaşmış olacağız."

TBF Başkanı Türkoğlu, yeni görevi nedeniyle "hayırlı olsun" dileklerini ilettiği Bakan Selçuk’a milli takım forması da hediye etti.