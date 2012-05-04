Türkiye'ye öğrenci akını

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı yetkilileri yüksek öğrenimini Türkiye'de sürdürmek isteyen Kosovalı öğrenciler için bilgilendirme toplantıları yapıyor.

Priştine'deki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde Kosavalı öğretmen, öğrenci ve aileleriyle düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı uzmanlarından Adem Günaydın, Türkiye burs çeşitleri, yüksek öğretim koşulları, burslu öğrencilerin yükümlülükleri hakkında kapsamlı bilgi verdi.

Günaydın, ön lisans, lisans, master ve doktora için İbni Sina, Yunus Emre, ilahiyat ve Balkanlar olmak üzere dört ayrı burs programının hazırlandığını bildirdi,

Kosova;da orta öğrenimini yüzde 60 not ortalamasıyla bitiren her öğrencinin Türkiye'de yüksek öğrenime başvurabileceğini kaydeden Günaydın, Türkiye'de yüksek öğrenimini sürdürecek öğrenciler için öğrenimini tamamladıktan sonra ülkelerine geri dönme koşulunun getirildiğini, bunun amacının bu öğrencilerin dönüp ülkelerine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Mitroviça ve Priştine'de yapılan bilgilendirme toplantılarının Prizren, Mamuşa ve Gilan'da da düzenlenmesi bekleniyor.

Türkiye bursları kapsamında, Yunus Emre Türk Dili Yaz Kursları'nın 25 Haziran-17 Ağustos 2012 tarihleri arasında Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Samsun ve Trabzon'da dönüşümlü olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

Priştine Büyükleçiliği tarafından yapılan açıklamada, söz konusu dil kursularının yalnızca lisans, yüksek lisans, doktora ve araştırma öğrencilerine açık olduğu belirtildi.





