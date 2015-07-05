'Türkiye'nin sorunu reel bir muhalefetin olmayışı'

BALIKESİR - Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye'nin temel sorununun reel bir muhalefetin eksikliği olduğunu belirterek, "Ayakları yere basan, toplumu kucaklayan, ülkenin yarınlarını planlama vizyonu olan bir muhalefetin eksikliğinin AK Parti de millet de sıkıntısını çekiyor" dedi.

Müezzinoğlu, Balıkesir'de yüzde 30'u tamamlanan Şehir Hastanesi inşaatını ziyaret etti, TOKİ adına şantiye amirliği yapan Erdal Irgat'tan bilgi aldı.

Irgat, 192 bin metrekare alana sahip olacak hastanenin sadece zemin katının 47 bin metrekareye ulaşacağını belirterek, hastanenin kendi enerjisini üreteceğini anlattı.

İleri teknolojiyle donatılacak hastanede 34 ameliyathane, 10 doğumhane olacağını belirten Irgat, "Yeni doğan ünitesinde 'anne oteli' denilen bölüm olacak. Prematüre doğumlarda annenin uzun süre orada kalması sağlanacak. 2 bin 500'ü kapalı, 4 bin kapasiteli araç otoparkı yapılacak. Hemşire çağrı sistemleri bulunacak. Hastaların kollarına takılacak akıllı saatlerle hastanın nabzının ve tansiyonunun sürekli bir yere aktarılması sağlanacak" dedi.

Bakan Müezzinoğlu, Türkiye'de böyle kapalı olan hastane sayısının 10'u geçmeyeceğini vurgulayarak, sadece zemin katının 47 bin metrekare, toplamda ise hastanenin 200 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını kaydetti.

Hastaneyle ilgili bilgi aldıktan sonra Müezzinoğlu, bir gazetecinin "Meclis başkanı seçiminin ardından, CHP, MHP ve HDP arasında bazı anlaşmazlıklar oldu. Bu konuyla ilgili yorumunuz olacak mı?" sorusuna, "Onlar kavga etmeyi biz iş yapmayı seviyoruz. Onlar kavga etmeye biz iş yapmaya devam edeceğiz. Millet bizden iş ve hizmet bekliyor. Önümüzdeki dönemde hiç kesintiye uğramadan hizmet süreçleri devam edecek" yanıtını verdi.

Hizmetlerinin sürdüğünü, dün Bursa'da 3 hastanenin protokollerini imzaladıklarını aktaran Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

"Balıkesir'de 800 yatak kapasiteli ileri teknolojiyle yapılan hastaneyi gezdik. Seneye inşallah hizmete sokacağız. Türkiye'nin temel sorunu reel bir muhalefetin olmayışı. Ayakları yere basan, toplumu kucaklayan, ülkenin yarınlarını planlama vizyonu olan bir muhalefetin eksikliğinin AK Parti de millet de sıkıntısını çekiyor. Ayaklarımızdan arkaya doğru çekiyorlar. Ülkenin ileriye gitmesi, basamakları bir bir yukarı tırmanması lazım. Bir ay önce hep birlikte hareket edip tek başına AK Parti'yi iktidar yapmama mücadelesini verenler, ertesi gün kavga etmeye başladılar. Çünkü hizmet vizyonu, projesi, yol haritası olmayanların ertesi gün konuşacağı cümle, kavgadan başka bir şey olmuyor. Bu, ülkeye kaybettiriyor. Keşke, burada konuştuğumuz gibi hastanın yattığı yerden nabzının ölçülebildiği, sonuçlarının hemşireye ve doktoruna gittiği sistemi tartışan bir vizyonu olan muhalefetimiz olsa."

'7 Haziran akşamı, gece yarısı...'

Sadece sağlıkta değil bütün alanlarda bir muhalefet eksikliği yaşandığını vurgulayan Müezzinoğlu, "Ülkenin dünyayla yarıştaki yeriyle ilgili, temel sorunların çözümüyle ilgili kapılar ardından kendisini iktidara hazırlamayan, proje üretmeyen, yalnız kapının önünde konuşan bir muhalefet var" ifadesini kullandı.

Müezzinoğlu, ülke yönetiminin, konjonktürel cümlelerle olmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"7 Haziran akşamı gece yarısı, Meclis başkanını ilan ettiler, isim söyleyerek. Hükumet kurdular, başbakanlıkta 'ben değil sen ol' dediler, 'dönüşümlü başbakanlık' dediler. Hiçbiri, ülkenin yarınlarıyla ilgili yol haritası sunmadı. Ülkenin anayasaya, çözüm sürecinin sağlıklı sonuçlandırılmasına, ekonominin, istikranın bozulmadan ülkenin büyümesinin gelişmesine ihtiyacı var. 78 milyon ülke insanının beklentisi yarınlara umutla ve güvenle bakmak. MHP'li, CHP'li, seçmen kara kara düşünüyor, HDP'liye bir şey demiyorum. Kendi seçmeninin, kendi partisiyle uyumlu olmadığı bir koşulda yine dönüp dolaşıp yük, AK Parti'nin üzerine kalıyor. İnşallah bu millet adına biz de 13 yılda olduğu gibi bütün sorumlulukları üstlenerek, yarınların bugünden iyi olması için her türlü gayreti göstereceğiz."