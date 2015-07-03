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'Türkiye'nin siyasetinin öznesi AK Parti'dir'

Başbakan Davutoğlu, "Meclis seçimleri gösterdi ki Türkiye'nin siyasetinin öznesi AK Parti'dir. Tek başına iktidar değiliz ama bizim söz sahibi olmadığımız herhangi bir gelişme de olmaz Türkiye'de" dedi.

'Türkiye'nin siyasetinin öznesi AK Parti'dir'

Başbakan Davutoğlu, "Meclis seçimleri gösterdi ki Türkiye'nin siyasetinin öznesi AK Parti'dir. Tek başına iktidar değiliz ama bizim söz sahibi olmadığımız herhangi bir gelişme de olmaz Türkiye'de" dedi.

03 Temmuz 2015 Cuma 21:10
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'Türkiye'nin siyasetinin öznesi AK Parti'dir'
KONYA - Başbakan Ahmet Davutoğlu, KON TV'de canlı yayınlanan "Selçuklu Belediyesi ile İftara Doğru" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Koalisyon formülleri ile ilgili bir soru üzerine değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, bu tür konularda önemli olanın rasyonel muhakeme yapmak olduğunu dile getirdi.

"Aslında gönlümüz tek başına iktidar olmaktan yanaydı. Bizim iktidarımızdan yanaydı" diyen Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Ama nihayetinde milli irade, millet tercihini 'siz oturun uzlaşın bir hükümet kurun' diye yapmışsa buna da şikayet etmemek lazım. Her ikisiyle de oturur konuşuruz ve olabilecekler için de mümkün olanlar arasında en iyisini yapmaya çalışırız. İdeal olanı değil. İdeal olan tek başına iktidar olmaktı. Mümkün olanlar içinde en iyisinin ne olduğunu görmek için de her iki tarafla görüşeceğiz. 3 partiyi de ziyaret edeceğiz. HDP'yi de ziyaret edeceğiz. Ama görünen o ki ya MHP ya CHP yönünde bir tercih, daha doğrusu bir atmosfer oluşuyor. Bunun hakkını vermeye çalışacağız. 3 tarafla da görüşeceğiz ama iki tarafla muhtemelen koalisyon müzakereleri ön yargısız bir şekilde başlayacak."

"Türkiye'nin siyasetinin öznesi AK Parti'dir"

Meclis Başkanlığı seçiminin herkes için bir işaret verdiğini aktaran Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani öyle bir hava oluşmuştu ki seçim gecesi yüzde 25 oy alan parti neredeyse 'zafer kazandım' edasında, yüzde 13 oy alan parti 'zafer kazandım' edasında, yüzde 16 oy alan parti 'zafer kazandım' edasında, yüzde 41 oy alan parti de sanki kaybetmiş gibi bir şey yansıtılmaya çalışıldı. Meclis seçimleri gösterdi ki Türkiye'nin siyasetinin öznesi AK Parti'dir. Evet tek başına iktidar değiliz ama bizim söz sahibi olmadığımız herhangi bir gelişme de olmaz Türkiye'de. Yüzde 41'in hakkını, hukukunu koruruz."

"HDP ile koalisyonu şu aşamada makul görmüyoruz"

Partisinin temayülüne aykırı bir tutum içerisinde olmayacağına dikkati çeken Davutoğlu, "HDP'den görüş almayacağız anlamına gelmez. Oturulur, konuşulur. Onların ne diyeceğine bakarız, yeni siyasi tabloda onlara söyleyeceklerimiz vardır. Onların söyleyeceği anlamlı bir şey varsa alır, onu değerlendiririz. Ama nihai aşamada tabanımızın ve teşkilatlarımızın temayülü de bizim için önemlidir. HDP ile koalisyonu şu aşamada makul görmüyoruz. Onlar da tavırlarını o kadar net, katı şekilde koydular ki bir koalisyon tablosu içinde olacaklarını sanmıyorum" şeklinde konuştu.

Suriye sınırındaki hareketlilik

Davutoğlu, "Türkiye'den Suriye'ye yönelik askeri harekat olacak mı?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"(Türkiye, Suriye'ye hemen fiili müdahale edecek ve girecek) diye bir beklenti doğru değil. Ama Türkiye, Suriye'den gelebilecek herhangi bir tehdide karşı da müteyakkız durumundadır. Son dönemdeki hareketlilik, teyakkuz halinin hareketliliğidir. Daha çok olabilecek bir oldu bittiye ya da Türkiye'yi tehdit edebilecek bir tehlikeye karşı hazır olmaktır. 'Hazır ol cenge istersen sulhu salah' demiş atalarımız. Cenk etmeyi ve savaşı istemeyiz. Ama etrafımızda birçok savaş cereyan ediyorsa bunlar karşısında da 'ya onlar orada bize bulaşmaz' diye rehavet içine giremeyiz. Her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Suriye'de en çok tehdit içerenler; terör örgütü DAEŞ, Suriye'deki rejim ve bunlardan istifade eden, kendine alan açmak isteyen PKK destekli PYD. Hepsini masamızın üzerinde, göz önüne almamız lazım. Özgür Suriye Ordusu, yani ılımlı muhalefet son dönemde ciddi kazanımlar sağladı. Bugünlerde Halep'te rejim önemli mevziler kaybediyor. Ümit ederiz ki bir an önce Suriye halkının dediği olur, hak ettiği ve özgürlüklere dayalı rejime kavuşur." 

AA

Son Güncelleme: 04.07.2015 08:08
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAK PartiSiyasetözne
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