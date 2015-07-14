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'Türkiye'nin krize girmesine müsaade etmeyiz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Atalay, koalisyon görüşmelerine ilişkin, 'Çok sorumlu davranacağız. Ne Türkiye'nin krize girmesine müsaade ederiz, ne de hükumetsiz kalmasına' dedi.

'Türkiye'nin krize girmesine müsaade etmeyiz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Atalay, koalisyon görüşmelerine ilişkin, 'Çok sorumlu davranacağız. Ne Türkiye'nin krize girmesine müsaade ederiz, ne de hükumetsiz kalmasına' dedi.

14 Temmuz 2015 Salı 22:18
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'Türkiye'nin krize girmesine müsaade etmeyiz'
KIRIKKALE - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Beşir Atalay, koalisyon görüşmelerine ilişkin "Türkiye'de parti genel başkanlarının, heyetlerinin bir araya gelip bütün Türkiye'nin meselelerini uzun uzun değerlendirmeleri pek kolay olmuyor" dedi.

Atalay, partisinin il başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sonrası ciddi bir hareketliliğin olduğunu ve şu anda hükumet kurma çalışmaları için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

AK Parti olarak seçim akşamından beri verdikleri bir mesajın olduğunu anlatan Atalay, "Çok sorumlu davranacağız. Kendimizden önce Türkiye'yi ve milletimizi düşüneceğiz. Ona göre de politika yapıyoruz. Onun içinde ne Türkiye'nin bir krize girmesine müsaade ederiz, ne de Türkiye'nin hükumetsiz kalmasına" diye konuştu.

Atalay, ilk tur görüşmelerinin bütün partilerle yapılan bir durum tespiti ziyareti olduğunu belirterek, bu 3 görüşmenin ardından AK Parti'nin ilgili kurullarının toplanacağını ve bütün bunları değerlendireceğini dile getirdi.

İlk görüşmelerin ardından kendi içlerinde yapacakları değerlendirmenin ardından ikinci turla görüşmeler ve diğer çalışmalarla ilgili karar vereceklerini ifade eden Atalay, şöyle devam etti:

"CHP ve MHP ile çok kapsamlı görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeleri kendi başına değerli saymak gerekir. Türkiye'de parti genel başkanlarının, heyetlerinin bir araya gelip bütün Türkiye'nin meselelerini uzun uzun değerlendirmeleri pek kolay olmuyor. Bu seçimden sonra parti genel başkanlarının bir araya gelmesi bile kendi başına Türkiye için değerdir. Bunları çok olumlu görmek lazım. MHP'nin baştan beri ortak hükumette yer almamak gibi sürdürdüğü bir politika var. Bütün bunları ilk tur görüşmelerinden sonra oturup değerlendireceğiz. AK Parti olarak bizim kendi ilkemiz, bu konulara bakışımız, samimi olarak ortak hükumetin kurulmasıdır."

Teröristlerin yol kesip iş makinesi yakması

Atalay, Güney Doğu illerinde istenmeyen bazı gelişmelerin yaşandığını belirterek, seçim ortamında da benzer gelişmelerin olduğunu anımsattı.

Bu konuda hükumetin şu anda çalışmasının olduğunu vurgulayan Atalay, şunları kaydetti:

 "Güvenlik, son Bakanlar Kurulu toplantısının tek gündemiydi. Biz şunda kararlıyız. Çözüm Süreci Türkiye için önemlidir. Nihai hedefi ülke içerisindeki şiddet ve terör unsurlarının yurt dışına çıkması ve silah bırakmadır. Bunlar olmadıktan sonra Çözüm Süreci hedefine ulaşmaz. Yeni hükümet kurulduktan sonra bu konular tekrar değerlendirilecektir ama Türkiye devlet olarak ülkenin her köşesinde güvenlik ve kamu düzeniyle ilgili gerekli çalışmaları yapıyor. Bu konuda herkesin hassasiyeti bellidir. Kimse yanlış hesaplar yapmasın. Devlet buralarda her türlü tedbiri alıyor ve alacaktır."

Anayasa Mahkemesinin dershanelere ilişkin kararı

Atalay, Anayasa Mahkemesinin dershanelere ilişkin kararına yönelik, "Karar ve gerekçeleri çıkmadan ileri açıklamalar ve değerlendirmeler yapılamaz. Biz de o durumdayız. Kararın gerekçeleriyle birlikte çıkması lazım. Ondan sonra değerlendirmeler yapılabilir. Bugün Genel Merkez'de Genel Başkanımız ve Milli Eğitim Bakanı ile bu konuyu değerlendirdik. Bakanımızda da yeterli bilgiler yok. Kararın aslını iyice bir görmek lazım" ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 15.07.2015 09:26
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKrizönce Vatan
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