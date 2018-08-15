"Türkiye'yi teslim alacağını sanan komplo bozgun yaşayacak"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Döviz fiyatlarındaki spekülatif ataklarla Türkiye'yi teslim alacağını sanan komplo, mutlaka bozgun yaşayacaktır." dedi.
AA
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Döviz fiyatlarındaki spekülatif ataklarla Türkiye'yi teslim alacağını sanan komplo, mutlaka bozgun yaşayacaktır." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Döviz fiyatlarındaki spekülatif ataklarla Türkiye'yi teslim alacağını sanan komplo, mutlaka bozgun yaşayacaktır." dedi.
AA