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"Türkiye'yi teslim alacağını sanan komplo bozgun yaşayacak"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Döviz fiyatlarındaki spekülatif ataklarla Türkiye'yi teslim alacağını sanan komplo, mutlaka bozgun yaşayacaktır." dedi.

"Türkiye'yi teslim alacağını sanan komplo bozgun yaşayacak"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Döviz fiyatlarındaki spekülatif ataklarla Türkiye'yi teslim alacağını sanan komplo, mutlaka bozgun yaşayacaktır." dedi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:20
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"Türkiye'yi teslim alacağını sanan komplo bozgun yaşayacak"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Döviz fiyatlarındaki spekülatif ataklarla Türkiye'yi teslim alacağını sanan komplo, mutlaka bozgun yaşayacaktır." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MHPDevlet Bahçeli
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