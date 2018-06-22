MALATYA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde parti binasının balkonundan vatandaşlara seslendi.

Ağbaba, Türkiye'de işsizliğin arttığını iddia ederek, "AKP 'Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük' diyor. 3,5 kat işsizlik büyüdü, 3,5 kat yoksulluk arttı." ifadesini kullandı.

Partisinin seçim vaatlerine değinen Ağbaba, şöyle devam etti:

"Kayısıya alan bazlı destek vereceğiz. Gübrede, ilaçta vergileri kaldıracağız. Türkiye'yi tarımda kendine yeten bir ülke haline getireceğiz, zenginleşen bir Türkiye yaratacağız. Çiftçi borçlarındaki faizleri sileceğiz. Bu memlekete barışı, huzuru getireceğiz. Sizden ricamız, sandığa gidin. Sandıkta oy kullanın. Sandığa gitme oranımızın artması gerekir. Bilin ki sandığa giderseniz ülkeyi parlamenter demokratik sistemle CHP yönetecek. Hiçbir parti baraj altı kalmıyor, lütfen oyları bölmeyin ve Malatya'dan en az 2 milletvekili çıkarmamız için destek verin."