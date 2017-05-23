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Türkiye'yi suçlamak utanç duyulacak bir savrulma halidir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Washington Büyükelçiliği önünde Türk düşmanlarının provokasyonlarını sümen altı edip Türkiye'yi suçlamak, utanç duyulacak bir savrulma halidir. Türkiye'nin ABD'ye notası haklıdır, azı vardır ama çoğu asla yoktur." dedi.

Türkiye'yi suçlamak utanç duyulacak bir savrulma halidir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Washington Büyükelçiliği önünde Türk düşmanlarının provokasyonlarını sümen altı edip Türkiye'yi suçlamak, utanç duyulacak bir savrulma halidir. Türkiye'nin ABD'ye notası haklıdır, azı vardır ama çoğu asla yoktur." dedi.

23 Mayıs 2017 Salı 11:20
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Türkiye'yi suçlamak utanç duyulacak bir savrulma halidir

ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli FETÖ ile mücadeleye ilişkin, "Kripto damarının kesilip atılması, kılık değiştirmiş, usul ve üslup açısından kendisini emniyete almış FETÖ'nün siyasi ayağının darmadağın edilmesi artık milli bir seferberlik ruhuyla ele alınmalıdır." dedi.

"Türkiye'nin ABD'ye verdiği nota haklıdır"

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği önünde yaşananları değerlendiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Washington Büyükelçiliği önünde Türk düşmanlarının provokasyonlarını, şiddetli tahriklerini sümen altı edip Türkiye'yi suçlamak, bunu da son derece seviyesiz bir şekilde yapmak utanç duyulacak bir savrulma halidir. Bu kapsamda Türkiye'nin dün ABD'ye vermiş olduğu sözlü ve yazılı nota haklıdır, hukukidir, doğrudur, azı vardır ama çoğu asla yoktur."

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeBahçeliMHP
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