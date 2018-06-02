"Türkiye'yi hedef alanlar kaybetmeye mahkumdur"

Başbakan Binali Yıldırım, "Bugünlerde finans operasyonlarıyla Türkiye'ye ayar vermeye çalışıyorlar. Türkiye'yi hedef alanlar, siyaset mühendisliği yapanlar kaybetmeye mahkumdur." dedi.

Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin Düzce mitinginde vatandaşlara hitap etti.

'Belini kırdığımız terör, bir daha nefes alamayacak'

Başbakan Yıldırım, "Belini kırdığımız terör, bir daha nefes alamayacak. İşimiz; terör ülke topraklarından, komşu ülkelerin topraklarından tamamen yok oluncaya kadar bu operasyonları sürdürmek. Milletimizin huzuruna, barışına, güvenliğine zarar verenlere göz açtırmayacağız." diye konuştu.