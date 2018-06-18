Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk'ün ayağa kalktığını görenler rahatsız olmaya başladı. Türkiye'nin şahlanışını görenler fesatlıktan çatlamaya başladılar. Türkiye'yi engellemek için her türlü şer ittifakını kurdular, Türkiye'de de şer ittifakı kurduruyorlar." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Yeşil Antalya Sanayi Sitesi'nde sanayi esnafıyla bir araya geldi.

Sanayi sitesinin tapu ve yol sorunlarının çözüldüğünü belirten Çavuşoğlu, bölgenin kalkınmaya başlamasının burayı cazibe merkezi haline getireceğini, diğer sorunların çözülmesi için de ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu, 16 yıldır Türkiye'nin sorunlarını çözmek, Türkiye'yi kalkındırmak ve hak ettiği yere götürmek için çalıştıklarını ve mücadele ettiklerini anlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok önemli başarılara imza attıklarını, şimdi de "şahlanma" vaktinin geldiğini dile getirdi.

Antalya'ya da büyük hizmetler yapıldığını, 16 yılda 79 yılda yapılamayanların yapıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, "O nedenle 'yaparsa yine AK Parti yapar' diyoruz. Yeni süreçte de yerli ve milli olanlarla gücümüzü birleştirdik, MHP ile beraber 'Cumhur İttifakı'nı kurduk, milletin bekası için güçlerimizi birleştirdik." diye konuştu.

Bir tarafta proje ürünü, başkalarının, teröristlerin güdümünde bulunanlar, "Hayır yaptırmayız, var olanları da yıktıracağız" diyenler, diğer tarafta da "Yapacağız, şu projeleri hayata geçireceğiz" diyenler bulunduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, AK Parti dışında hiçbir siyasi parti veya adayın Antalya veya Türkiye için projesi bulunmadığını ifade etti.

"Antalya-Mersin 4 saate düşecek"

Antalya'ya dönük projeler hakkında bilgi veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, batı ve kuzey çevre yolları ile ilçelere yollar yapıldığını, Kemer'den Kumluca'ya, Finike'ye yol çalışmalarının davam ettiğini, Finike'den Kaş ve Kalkan'a kadar da viyadük ve tünellerle otoyol yapılacağını bildirdi.

Burdur-Antalya-Alanya otoban projesinin hazır olduğunu, Alacabel'e yapılan tünelin 7 bin 500 metre gidiş, 7 bin 500 metre dönüş şeklinde inşa edildiğini belirten Çavuşoğlu, "Bolu tüneli 4 kilometreydi, 30 yılda bitti. Biz 16 yılda 400 kilometre sadece tünel yaptık bu ülkede, 400 kilometre. Delik deşik ediyoruz dağları. İşte Mersin-Antalya yolu. 34 tünel yapılacak yola, 15'i bitti. Yol tamamlandığı zaman Antalya-Mersin arası 4 saate düşecek." dedi.

Kente yapılan diğer yol, hastane, okul yatırımları hakkında da açıklama yapan Çavuşoğlu, Antalya'da halen 5 olan üniversite sayısını da 10 üniversiteye çıkarmayı planladıklarını, kenti iç bölgelere bağlayacak hızlı tren projesi bulunduğunu, Kaş ilçesi tarafına da Batı Antalya Havalimanı inşa edileceğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, 2002 yılında Antalya'ya 3,5 milyon, Türkiye geneline ise 13 milyon yabancı turist geldiğini hatırlatarak, bu sene sadece Antalya'ya 14 milyon yabancı turist geleceğini söyledi.

"Yeri geldiği zaman tepesine bineriz"

Bir taraftan yeni yatırımları hayata geçirirken, bir taraftan da geleceği planladıklarının altını çizen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki gün önce Çin'deydik. Bir günlüğüne gidiyoruz, geliyoruz. Neden? Aynı zamanda geleceği de planlıyoruz. Bir günlüğüne ABD'ye gidiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Münbiç'ten teröristlerin temizlenmesi için anlaşma yapıyoruz. Yeri geldiği zaman tepesine bineriz, yeri geldiği zaman diplomasiyi kullanırız. Ne diyoruz? 'Bu teröristleri buradan çekeceksiniz, çekmezseniz biz gereğini yaparız, vururuz.' diyoruz. Bundan sonra böyle. Yeri geldiği zaman masaya vururuz, yeri geldiği zaman tepelerine vururuz. Kim olursa olsun. 'DEAŞ'mış, PKK'ymış, FETÖ'ymüş, topu gelsin.' diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Hepsiyle mücadelemiz sürüyor.

16 sene kolay geçmedi, başımıza her türlü belayı sarmak istediler, fakat milletle beraber Allah'a şükür hepsinin üstesinden geldik. Bundan sonraki süreç de sanmayın kolay olacak. Çünkü Türk'ün ayağa kalktığını görenler rahatsız olmaya başladı. Türkiye'nin şahlanışını görenler fesatlıktan çatlamaya başladılar. Türkiye'yi engellemek için her türlü şer ittifakını kurdular, Türkiye'de de şer ittifakı kurduruyorlar. Bunların kim olduğunu siz biliyorsunuz. O yüzden gelecekte de bir taraftan hedeflerimize yürümeliyiz, bir taraftan önümüze çıkacak engelleri ezip geçmeliyiz. Onun için de güçlü olmalıyız, daha güçlü olmamız lazım."

Çavuşoğlu, önlerine çıkan engelleri ezip geçmek için devletin, hükümetin, tüm kurumların daha güçlü olması gerektiğini ifade ederek, bu engelleri aşmak ve Türkiye'yi hedefine ulaştırmak için MHP ile beraber Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişikliğine gidildiğini anımsattı.

Seçimden sonra güçlü hükümet, güçlü Meclis, güçlü kurumlar, bağımsız ve tarafsız yargı ile geleceğe daha güçlü yürüneceğine dikkati çeken Çavuşoğlu, terörle, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı diğer sorunlarla mücadele edebilecek tek liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, 1950'den çok partili hayata geçildikten sonraki süreçte en önemli seçimin 24 Haziran seçimleri olduğunu vurgulayarak, seçimden sonra Türkiye'nin daha da güçleneceğini belirtti.

Türkiye güçlü olmazsa, Kudüs'e, Filistin davasına, Balkanlar'a sahip çıkacak başka ülke olmadığına işaret eden Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim sorumluluğumuz sadece Antalya'dan, Türkiye'den ibaret değil. Bizim sorumluluğumuz artık küresel. Artık Türk ayağa kalktı, Türkiye ayağa kalktı. Bunu hazmedemeyenler hazmetme kapasitesini genişletsin, yapacak bir şey yok. Dünyadaki 10 mega projenin 6'sını Türkiye gerçekleştirirse tabii ki hazmetme kapasitesinde sorun olur. Ama biz başkaları ne der değil, milletimiz ne der, ne ister ona bakarız."