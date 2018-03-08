BERLİN

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin, yeni dünyanın mihenk taşı, nirengi noktası olduğunu söyledi.

Almanya'da, 52. Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı (ITB) kapsamında Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde verilen resepsiyonda konuşan Kurtulmuş, yeni bir dünya kurulurken Türkiye'nin bölgesinin en önemli istikrarlı ülkesi olarak bundan sonraki on yıllara damgasını vuracağını dile getirdi.

Bakan Kurtulmuş, "Türkiye, doğu ile batının, kuzey ile güneyin ortasında bir köprüdür demiyorum, Türkiye, yeni dünyanın mihenk taşı, nirengi noktasıdır. Yeni bir dünya kurulacak, Türkiye olmadan bu dünyanın anlamlı bir hale gelmesi mümkün değildir. Türkiye olmadan kurulacak yeni dünyanın bir denge kurabilmesi de mümkün değildir." dedi.

Türkiye'nin etrafında gerçekleşen tüm siyasi oyun ve siyasi gelişmelerin, bir doğum sancısının ayak sesleri olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, yeni bir dünya kurulurken "Bu dünyanın kurulmasında Türkiye yer almasın, diskalifiye olsun." gibi düşünceleri ve kendisine dayatılan siyasi gündemi Türkiye'nin asla kabul etmeyeceğini, elinin tersiyle bir kenara iteceğini belirtti.

Bölgedeki istikrarsızlıkların ortadan kaldırılması, doğu ile batı arasında gerginlik ve düşmanlık oluşturan siyasetlere prim verilmemesi noktasında, vekalet savaşları üzerinden Ortadoğu halklarının paramparça edilmesi senaryosuna Türkiye'nin itibar etmeyeceğini ve bu senaryoyu milletin ferasetiyle, siyasi kararlılığıyla bozacağını kaydeden Kurtulmuş, Türkiye'nin, yeni dünyanın kurulmasında bir şekilde kenara itilmesinin kabul edilmeyeceğini Zeytin Dalı Harekatı'yla gösterdiğini anlattı.

Türkiye'yi terör örgütleriyle köşeye sıkıştırmaya çalışanların, Türkiye'nin ulusal güvenliğine kastetmiş eli kanlı canileri, terör örgütlerini el birliğiyle silahlandırdığına dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Zannettiler ki Türkiye kenara sıkışır, diz çöker, sesini çıkarmaktan vazgeçer. Hayır, öyle olmayacak. Türkiye, Fırat Kalkanı Operasyonu'nda ortaya koyduğu başarıyı Allah'ın izniyle askerimizin ve milletin kararlılığıyla Zeytin Dalı Harekatı'nda da gösterecek. Türkiye, sınırlarının güvenliğini sağladığı gibi kendisine yönelecek tüm tehditleri kırıp bir kenara atacak, büyük Türkiye olma yolunda yürüyecektir. En kısa zamanda tam başarıyla bu operasyonun biteceğine olan inancımı tekrarlamak istiyorum. Nasıl oluyor da bizim müttefikimiz zannettiğimiz ülkeler burnumuzun dibindeki terör örgütlerine destek oluyor, nasıl oluyor da en ileri silahları veriyor. Bu sorunun cevabı aslında çok basit: Ortadoğu'da ikinci Sykes-Picot'u oyuna koymak istiyorlar. Birincide ortaya koydukları 'böl-parçala-yönet' siyasetini yeniden tamamlamak istiyorlar. Ortadoğu'yu daha fazla bölmek, parçalamak istiyorlar."

Bazı ülkelerin çıkarlarının, Türkiye'nin çıkarlarıyla çatıştığını dile getiren Bakan Kurtulmuş, kimilerinin ulusal çıkarlarının "böl-parçala-yönet"te, Türkiye'nin ise ulusal çıkarının bölge halklarının bütünleşmesi ve daha fazla kardeşliğinde olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin ileri bir şekilde gelişen, kalkınan, demokrasisini geliştiren bir ülke olarak dünyanın tüm milletleriyle iyi ilişkilerini geliştirmeye devam edeceğini anlatan Kurtulmuş, "Bizden kimseye karşı düşmanlık gelmez. Biz sadece ve sadece zalimlere karşı düşmanlık ederiz, zalimlerin karşısında yer alırız, zalimlerin karşısında da asla boyun eğmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"2018'de 38 milyon turist bekliyoruz"

Türk turizminin son dönemde yakaladığı ivmeye de değinen Kurtulmuş, Türkiye olarak bu yıl 38 milyon turist rakamına ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.

Türkiye ekonomisinin genel olarak ve turizminin özelde krizlere dayanıklılığını göstermesi bakımından geçen yılların önemli olduğunu ifade eden Kurtulmuş, ITB'de 8 tur operatörünün temsilcileriyle görüştüğünü ve bazılarının Türkiye'ye rezervasyonlarının yüzde 50 seviyesinde arttığını, kimilerinin ise yüzde 100'e yakın bir artış kaydettiklerini söylediklerini belirtti.

Kurtulmuş, trendlerin böyle sürmesi halinde Türkiye'nin 2018 yılında 38 milyon turist trendini aşıp rekor bir seviyeye ulaşacağını, 2019'da ise turizm sektöründe belki de tarihi rekorları kıracak duruma geleceğini vurguladı.

Almanya ile ilişkiler

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin ciddi şekilde düzelme yoluna girdiğini dile getiren Kurtulmuş, "Her iki ülkede de ilişkilerin düzeltilmesi için samimi bir niyetin olduğunu söylemek isterim. Türkiye ile Almanya, güçlü tarihi ilişkileri olan iki ülkedir." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeniden yükselmesini sağlayan en önemli faktörlerden birinin hiç şüphesiz Türkiye'den gelen Türklerin cesaretli, kararlı, çalışkan katkıları olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Eğer Türkiye'den gelen vatandaşlarımızın, o günkü adlarıyla Alamancı kardeşlerimizin o yürekli, fedakar çalışmaları olmasaydı hiç kuşkusuz bugün 'Almanya mucizesi' diye bir mucizeden bahsetmek mümkün olmayacaktı. Bu ülkenin ekonomik ve teknolojik gelişmesinde Türklerin alın teri, bilek gücü vardır, zihin gücü vardır, samimi emekleri vardır, gayretleri vardır. Almanya toplumunun önemli parçası olan on binlerce iş adamıyla, büyük şirketleriyle Almanya'daki Türk toplumu, bu toplumun ayrılmaz bir parçası olmuştur. Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler birtakım gerginliklerle bir kenara bırakılacak, ihmal edilecek ilişkiler değildir. Avrupa'daki geçen seçimlerin oluşturduğu negatif havayı bir kenara bırakarak, Türkiye üzerinde oluşturulan siyasi algıları bir kenara bırakarak Almanya ile Türkiye arasında yeni bir dönemin başlamakta olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz."