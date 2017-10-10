"Türkiye'ye tehditler kalkana kadar oralarda olmamız gerekiyor"

Milli Savunma Bakanı Canikli, TSK'nın İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine intikali için, "Suriye'den gelen Türkiye'ye yönelik tehditler ortadan kalkana kadar bizim oralarda olmamız gerekiyor." dedi.