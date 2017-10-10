"Türkiye'ye tehditler kalkana kadar oralarda olmamız gerekiyor"

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TSK'nın İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine intikali için, "Suriye'den gelen Türkiye'ye yönelik tehditler tamamen ortadan kalkana kadar bizim oralarda olmamız gerekiyor." dedi.
AA
Milli Savunma Bakanı Canikli, TSK'nın İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine intikali için, "Suriye'den gelen Türkiye'ye yönelik tehditler ortadan kalkana kadar bizim oralarda olmamız gerekiyor." dedi.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TSK'nın İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine intikali için, "Suriye'den gelen Türkiye'ye yönelik tehditler tamamen ortadan kalkana kadar bizim oralarda olmamız gerekiyor." dedi.
AA