Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96820
ALTIN
188.573
DOLAR
4.5142
STERLİN
6.0414
EURO
5.3249
EMİNE ÖZATA DEFRERLERİMİZE ADINI YAZDI
EMİNE ÖZATA DEFRERLERİMİZE ADINI YAZDI
BM'den İdlib açıklaması
BM'den İdlib açıklaması
"YÖK'ü kaldıracağız"
"YÖK'ü kaldıracağız"
"Terörün kafasını eziyoruz"
"Terörün kafasını eziyoruz"
Kullanılmamış bir tarzı ilk defa Türkiye’ye getiriyorlar
Kullanılmamış bir tarzı ilk defa...

'Türkiye'ye kim ateş ediyorsa Türk askerini karşısında bulacak'

Sağlık Bakanı Demircan, "Türkiye'ye nereden kim ateş ediyorsa Türk askerini karşısında bulacak. Buna asla fırsat vermeyeceğiz. Şimdi Kandil'e, gerekiyorsa diğer yerlere de Türkiye gereken müdahaleyi yapacak." dedi.

'Türkiye'ye kim ateş ediyorsa Türk askerini karşısında bulacak'

Sağlık Bakanı Demircan, "Türkiye'ye nereden kim ateş ediyorsa Türk askerini karşısında bulacak. Buna asla fırsat vermeyeceğiz. Şimdi Kandil'e, gerekiyorsa diğer yerlere de Türkiye gereken müdahaleyi yapacak." dedi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 16:49
0 Okunma
'Türkiye'ye kim ateş ediyorsa Türk askerini karşısında bulacak'

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Türkiye'ye nereden kim ateş ediyorsa Türk askerini karşısında bulacak. Buna asla fırsat vermeyeceğiz. Şimdi Kandil'e, gerekiyorsa diğer yerlere de Türkiye gereken müdahaleyi yapacak." dedi.

Demircan, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Poliklinik Binası temel atma ve Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, her iki tesisin de hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Türkiye'nin uzun zamandır değişim içinde olduğunu belirten Demircan, bu değişim sayesinde ülkenin büyüyerek kalkındığını ifade etti.

Değişimin zihniyetle başladığını dile getiren Demircan, şöyle devam etti:

"Zihniyetteki değişim Türkiye'deki en önemli değişimdi. Bu başarıldı. Daha önceki anlayışta asıl olan devletti, millet devlet için vardı. Her şey devlete göre dizayn ediliyordu. Oysa olması gereken bu değildi. Olması gereken asıl olan milletti. Millet varsa devlet vardı. Bu zaten bizim temel değerlerimiz arasındaydı."

AK Parti olarak yaptıkları zihniyet değişikliğiyle milleti merkeze aldıklarını vurgulayan Bakan Demircan, devletin sahibinin millet olduğunun altını çizdi.

Yapılan sağlık yatırımlarına dikkat çeken Bakan Demircan, ülke genelinde yapımı tamamlanan 60'dan fazla hastane ve sağlık tesisinin açılışının beklediğini, birçoğunun hizmet vermeye başladığını belirterek, kurdele kesmeye ve açılış yapmaya zaman bulamadıklarını söyledi.

"60 darbesiyle parlamenter sistem rayından çıkarıldı"

Sadece zihniyet değişimin yetmediğini, sistemin de değiştirilmeye ihtiyaç duyduğunu ifade eden Demircan, şunları dile getirdi:

"Türkiye parlamenter sistem, demokrasi, çok partili siyasi hayatla 1950'de tanıştı. Halk bundan memnun oldu. Ülke kalkınmaya başladı. 'Nereden çıkarıyorsun memnun olmayı?' derseniz, memnun oldu ki 1954'te bir daha seçti. Memnun oldu ki 57'de bir daha seçti ama birileri ordunun içinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içinde bir grup cunta darbe yaptı, ülkede başbakan ve iki bakanını astı. Biz parlamenter sistemle 1950'de başladık ancak 60 darbesiyle parlamenter sistem rayından çıkarıldı vesayet ve baskı uygulanan bir sistem haline dönüştürüldü. Parlamenter sistem dediğimiz yapı, darbecilerin kurguladığı, yaptığı anayasalarla yürümeye çalıştık. O nedenle arzuladığımız gelişme sağlanamadı. Nasıl sağlansın? Her 10 yılda bir darbe yapıldı. Darbe girişimi yapıldı. Her darbe, her darbe teşebbüsü ülkeyi 10 yıl geriye çekti."

Demircan, ülkenin yaşadığı darbe ve teşebbüslerinin sistemin sorun yarattığının bir göstergesi olduğunu o nedenle bu sistemin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Zihniyetteki düzelmenin yanında sistemdeki düzelmeye de ihtiyaç duyulduğunu, 16 Nisan referandumunda anayasa değişikliği yapıldığını anımsatan Demircan, "Şimdi 24 Haziran'da, milletimizin yaptığı bu değişikliğin fiili uygulamasını yapacağız. Bu parlamenter sistem aslında tam anlamıyla parlamenter sistem değil, darbe anayasalarıyla oluşturulduğu için darbecilerin baskısı altında bir sistemle yaşadık bugüne kadar. Onun yerine şimdi sivil iradeyle Meclisin, milletin iradesiyle yapılmış ve milletin onayıyla onaylanmış yeni sisteme geçeceğiz. Bu da Türkiye'nin daha hızlı kalkınmasını ortaya koyacak." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın zor bir coğrafya olduğunu bu nedenle daha çok kalkınmaya ihtiyaç duyduğunu belirten Demircan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada zayıf devlet yaşamaz. Güçlü olmak zorundayız burada. Görüyorsunuz etrafımızdaki hadiseleri. O nedenle Türkiye zaman kaybetmeden gelişmek, kalkınmak, güçlenmek zorunda. Onun için adını koyduk. Diyoruz ki milletimize; Güçlü başkan, güçlü Meclis, güçlü Türkiye. Bunu başarmak zorunda Türkiye. Yaşadıklarımızı unutmayalım. 35-40 yıldır bizi dışarıdan engelleyemeyince içeriden terörle boğuşturdular. Binlerce şehit, can kaybı ve öbür taraftan milyarlarca dolar değer kaybettik. Kalkınmamızın önündeki engellerden biri de buydu ama Türkiye son 16 yılda yakaladığı istikrar sayesinde yapılan müdahalelere rağmen direnerek kalkınma yolunda aldığı mesafe sayesinde, bugün terörün içeride başını ezebildiği gibi dışarıda da bütün inlerine, yuvalarına kadar takip ediyoruz. İşte Fırat Kalkanı, işte Zeytin Dalı Harekatı... Ne diyordu birileri? 'Ne işiniz var, girmeyelim Afrin'e'. Gireceğiz arkadaşlar Türkiye'ye nereden kim ateş ediyorsa Türk askerini karşısında bulacak. Buna asla fırsat vermeyeceğiz. Şimdi Kandil'e, gerekiyorsa diğer yerlere de Türkiye gereken müdahaleyi yapacak. Güçlenmesi için Türkiye'nin bütün haklarını koruması, mazlumların da ellerinden tutması için bu seçim belirleyici bir seçim olacak. Eski Türkiye'yi unutacağız. Eski Türkiye'yi unutma yolunda attığımız adımlar başarıya ulaşacak."

Demircan, Samsun'da yapılan sağlık yatırımlarına da değinerek şehir hastanesi ve sağlık tesisleri hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından her iki tesisin temel atma ve açılış kurdelesi kesildi.

Programa, Vali Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, Sağlık İl Müdürü Muhammed Ali Oruç, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Tarımı şaha kaldırmak zorundayız'
'Tarımı şaha kaldırmak zorundayız'
"Günbegün, adım adım Kandil'e yaklaşıyoruz"
"Günbegün, adım adım Kandil'e yaklaşıyoruz"
"Türkiye terörle topyekun mücadele ediyor"
"Türkiye terörle topyekun mücadele ediyor"
"OSB'lerde yatılı teknoloji liseleri kuracağız"
"OSB'lerde yatılı teknoloji liseleri kuracağız"
Kılıçdaroğlu Malatya esnafına seslendi
Kılıçdaroğlu Malatya esnafına seslendi
"Dolar, faiz, avro aşağı doğru inecek. Bunu başaracağız"
"Dolar, faiz, avro aşağı doğru inecek. Bunu başaracağız"
Yıldırım'dan küçük esnafa 'vergi' müjdesi
Yıldırım'dan küçük esnafa 'vergi' müjdesi
"Kılıçdaroğlu SGK ile ilgili konuşacak son kişi"
"Kılıçdaroğlu SGK ile ilgili konuşacak son kişi"
Adalet Bakanı Gül'den İnce'ye yanıt
Adalet Bakanı Gül'den İnce'ye yanıt

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ