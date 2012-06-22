Türkiye ve Brezilya'dan kalıcı ortaklık bildirisi

RİO DE JANEİRO

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Brezilya Cumhurbaşkanı Dilma Rousseff görüşmesinin ardından yayınlanan ''Türkiye ve Brezilya: Yeni Küresel Düzende Kalıcı Bir Ortaklık'' başlıklı ortak bildiride, iki lider arasında gerçekleşen toplantının, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesine Türkiye ve Brezilya tarafından atfedilen büyük önemin açık bir göstergesi olduğu vurgulandı. Bildirinin satır başları şöyle:

-Liderler, barış kültürünün karşılıklı olarak paylaşılması ve benzer evrensel değerler dizisine bağlılıkla Türkiye ve Brezilya arasındaki kalıcı ortaklığın uluslararası barış ve istikrara katkı sağlamayı kararlılıkla sürdürmeye muktedir olduğu sonucuna varmışlardır.

-Liderler, haklı ve meşru taleplerini barışçı yollarla duyurmaya çalışan halka karşı güç ve şiddet kullanımını kınamışlardır.

-4 Haziran 1967 sınırları içinde ve Doğu Kudüs'ün başkent olacağı bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması için verdikleri tam desteği de yinelemişlerdir.

-Suriye'deki son gelişmeleri gözden geçiren iki lider, derhal ve koşulsuz olarak sona erdirilmesi gereken sivil halka karşı şiddetin devamından duydukları derin endişeyi dile getirmişlerdir. Suriye halkının meşru taleplerine demokratik ve etkin cevap verecek kapsamlı bir Suriye temelli siyasi sürecin derhal başlatılmasının öneminin altını çizmişlerdir''