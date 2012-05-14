Türkiye türbülansı hissetmedi

ANKARA - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Turgay Türker başkanlığındaki Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin (EMD) yeni yönetimini kabul etti.



Babacan, dünyada ekonomisinde işlerin karıştığına, Türkiye'de ise olumlu gelişmelerin yaşandığına işaret ederek, ''Türkiye olarak, dünyadaki türbülansı pek hissetmedik'' dedi.

Ekonominin herkesin günlük hayatını etkilemeye başladığını, yaptığı iş ekonomiyle ilgili olsun olmasın herkesin, ekonomiyi takip ettiğini kaydeden Babacan, Türkiye'de ekonomi haberciliğinin de oldukça gelişmiş durumda olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Babacan, EMD'nin önemli bir meslek örgütü olduğunu da ifade ederek, yeni yönetime başarılar diledi.