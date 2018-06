"Türkiye tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine, "Aziz milletim, dünyanın neresinde olursa olsun kalbi bizimle çarpan değerli vatandaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum." diyerek başladı.

Seçimlerin gayriresmi sonuçlarının belli olduğunu dile getiren Erdoğan, "Buna göre milletimiz şahsımıza cumhurbaşkanlığı vazifesini ve yürütme görevini tevdi etti. Aynı şekilde Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye Meclis çoğunluğunu vermek suretiyle yasama görevi konusunda da çok büyük bir sorumluluk yükledi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu önemli günde sandık başına giderek oyunu kullanan ve vatandaşlık vazifesini yerine getiren herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Şahsıma, partime ve ittifakımıza oy veren kardeşlere hassaten şükranlarımı sunuyorum. Tabii yurt içinde ve yurt dışında tüm oy kullanma hakkına sahip olan kardeşlerime, özellikle bu demokratik görevlerini yerine getirdikleri için şükranlarımı ifade ediyorum. Sandık güvenliği ve oy kullanma özgürlüğü, Türk demokrasisinin gücünün ifadesidir. Bugün Türkiye'nin tamamında milletimiz özgür iradesiyle sandığa gitmiş, oyunu kullanmış, kendisi ve ülkesi için tercihini yapmıştır. Seçimlerin ülkemizin her yerinde büyük bir olgunlukla tamamlanmış olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Demokrasilerde seçimler, bizzatihi varlıklarıyla herkesin kazandığı günlerdir. Bu sebeple seçime katılan tüm cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarını ayrıca tebrik ediyorum. Hiç kimsenin kendi başarısızlığını gizlemek için seçim sistemine ve sonuçlarına gölge düşürerek ülkemiz demokrasisinin bu büyük gücüne zarar vermeyeceğini ümit ediyorum."

"Türkiye demokrasi dersi vermiştir"

Erdoğan, seçimlerin rekor bir katılımla sonuçlanmış olmasını, milletin kendilerine ve tüm dünyaya çok önemli bir mesajı olarak gördüğünü aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mesaj gayet açıktır; Türkiye yüzde 90'lara yaklaşan seçimlere katılım oranıyla tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Bugün dünyada yüzde 30, 40, 50 bu civarlarda katılımlarla seçimlerin yapıldığı ülkeler kendilerini demokrat olarak tanıtırken, Türkiye yüzde 90'lara varan bir katılımla bu demokrasi dersini icra etmiştir. Kendi ülkelerindeki seçimlerde yüzde 50'yi bulmayan katılım oranlarıyla ortaya çıkan sonuçları demokratik kabul edip ülkemize hala şaşı bakanları, bu sonuçları çok iyi okumaya davet ediyorum.

Milletimin 24 Haziran demokrasi zaferini bir kez daha tebrik ediyorum. Türkiye'nin bir demokrasi sınavından daha başarıyla çıkması için üstün gayret gösteren Yüksek Seçim Kurulun'ndan il, ilçe seçim kurullarına, sandık başlarında görev yapan heyetlerden partilerin müşahitlerine kadar herkese teşekkür ediyorum. Seçim sonuçları dolayısıyla bizleri arayan, aramak için haber gönderen dost ve kardeş ülkelerin tüm devlet başkanlarına, onların nezdinde dost ve kardeş halkların tamamına şükranlarımı sunuyorum."

"Bundan sonra daha çok çalışma zamanı"

Milletin sandıkta üzerine düşeni yaptığını ve demokratik hakkını kullanarak ülkeye bir istikamet gösterdiğini belirtti.

Bundan sonra Cumhurbaşkanı ve Meclis'i ile daha çok çalışmanın zamanı olduğunu belirten Erdoğan, "Artık seçim döneminde yaşanan tartışmaları, gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp ülkemizin geleceğine yoğunlaşma zamanıdır. Milletimizin bu seçimde bir kez daha teyit ettiği mesaja uygun şekilde tüm kurum ve kurallarıyla demokrasiye olan bağlılığımızı, hak ve özgürlükleri geliştirme konusundaki kararlılığımızı önümüzdeki dönemde daha da güçlendirerek sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buradan tüm milletime, her fırsatta verdiğim şu sözü bir kez daha hatırlatmak istiyorum: Geçtiğimiz 16 yılda vesayet güçleriyle, cuntalarla, darbecilerle, siyasi ekonomik tetikçilerle yaptığımız mücadelelerle ülkemizi demokraside ve ekonomide getirdiğimiz yerden geriye gidiş asla söz konusu olmayacaktır. Tam tersine Türkiye'nin her alanda daha da ileriye gitmesi için mücadele vermeyi sürdüreceğiz. Geçmişte her ne sebeple olursa olsun, ötekileştirilmiş vatandaşlarımız bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olarak demokrasiden ekonomiye tüm imkanlardan sonuna kadar istifade etmeye devam edecektir. Bu ülkede hiç kimsenin kökeninden, inancından, kıyafetinden, hayat biçiminden veya başka herhangi bir farklılığından dolayı horlanmasına, haklarının kısıtlanmasına, özgürlük alanının daraltılmasına asla izin vermeyeceğiz."

Türkiye'yi daha da güçlendirmek, zenginleştirmek ve ortaya çıkan refahı milletin tüm fertlerine adil şekilde paylaştırmak için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, milletten aldıkları bu destekle sınırlar içinde ve dışında ülkeyi terör örgütleri vasıtasıyla tehdit etmeye çalışanlara cevaplarını çok daha güçlü şekilde vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

"Yeni sistemi süratle ve en ideal şekilde hayata geçireceğiz"

24 Haziran'da milletin sadece bir cumhurbaşkanı ve 600 milletvekili seçmediğini, aynı zamanda yeni yönetim sistemini de fiilen hayata geçirdiğini aktaran Erdoğan, "Anayasa değişikliği ile uyumlu şekilde gerek mevcut mevzuatın ayıklanması gerek yeni yönetim sisteminin mimarisinin kurulması konusunda uzun süredir hazırlık yapıyoruz. Şimdi yemin törenine kadar bu hazırlıkları bir kez daha gözden geçirecek ve yeni sistemi süratle ve en ideal şekilde hayata geçireceğiz. Gayemiz bu dönemde ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır." diye konuştu.

Seçim beyannamesinde millete taahhüt ettikleri projelerin her birini titizlikle takip edecek ve söz verdikleri şekilde hizmete sunacaklarını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"Üretimiyle, ihracatıyla, istihdamıyla, Kanal İstanbul'uyla, Türkiye'nin otomobiliyle, savunma sanayi ürünleriyle, diğer tüm projeleriyle ülkemizi geleceğe taşımak için gece gündüz çalışacağız. Dünya değiştikçe, Türkiye değiştikçe reform ihtiyacımız hiç bitmeyecektir. Anayasamızda ve yasalarımızda yeni yönetim sistemimizin tabii sonucu olan değişiklikleri Meclisimizle iş birliği içinde devam ettireceğiz. Yargımızı tarafsız ve bağımsız niteliğini güçlendirerek itibarını artırmak için gereken adımları atmayı sürdüreceğiz. Demokrasimizi güçlendirmek, hak ve özgürlüklerde yeni ihtiyaçlara uygun açılımları sürdürmek konusunda kararlıyız. Milletimizin bize verdiği ülkeyi yönetme emanetini namusumuz bilip, canımızdan önde tutarak mücadele etmeye devam edeceğiz. Vesayetin, darbecilerin, siyasi ekonomik tetikçilerin, sokak çetelerinin, terör örgütlerinin pençesinden kurtardığımız Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri haline getirmeden bize durmak, dinlenmek, nefeslenmek yok. 'Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan' diyen şairin işaret ettiği gibi biz, ülkemizi iyi yönettiğimizde, milletimizin daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz."

"Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Rabbimden diliyorum. Demokrasi bayramımıza oylarıyla, emekleriyle, mücadeleleriyle katkıda bulunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye'nin aydınlık geleceğine giden yolda milletimizle birlikte yürümeyi sürdüreceğiz. Rabbim ülkemizin ve milletimizin yar ve yardımcısı olsun." diyen Erdoğan, basın mensuplarına da teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.