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Türkiye tramvayına tam not

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Brüksel'de Türkiye reklamıyla kaplı tramvayı inceledi.

Türkiye tramvayına tam not

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Brüksel'de Türkiye reklamıyla kaplı tramvayı inceledi.

09 Mayıs 2012 Çarşamba 16:29
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Türkiye tramvayına tam not

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Brüksel'de Türkiye reklamıyla kaplı tramvaya tam not verdi.

Brüksel Adalet Sarayı önüne çekilen tramvayı, Brüksel bölge hükümeti Ulaştırma Bakanı Brigite Grouwels ve Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın eşliğinde inceleyen Bakan Günay, genelde havanın kapalı olduğu bu şehirde Türkiye'nin sahilleri ve İstanbul'dan fotoğraflarla bezenmiş taşıtın "çok çekici durduğu"nu söyledi.
Beraberindekilerle tramvay önünde bol bol fotoğraf çektiren Günay, bir ara vatman koltuğuna da oturarak poz verdi.
Günay, birlikte fotoğraf çektirdiği 32 yaşındaki vatman Mustafa Sarı'nın Türk olduğunu çevresindekilerin uyarısıyla farkedince "neden konuşmuyorsun" diye takıldı.
İncelemelerinin ardından basın mensuplarının sorularını da cevaplandıran Günay, "3 aydan beri bu tramvaylar Brüksel'i dolaşıyor. Türkiye'nin bütün güzelliklerini kapsayan bu tramvayın tüm Brüksel'i gezmesi önemli bir etkinlik. Benzer çalışmaları Avrupa'nın başka şehirlerinde de yapıyoruz. Bir yandan dergilerde ve diğer basın yayın organlarında Türkiye'nin tanınmasını sağlamaya, diğer yandan bu tür görsellerle herkese ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Hızlanması veya yavaşlaması, siyasi tercih
Ertuğrul Günay, 9 Mayıs Avrupa Günü mesajının sorulması üzerine "Müzakerelerin hızlanması veya yavaşlamasını toplumsal gerçeklikten daha çok siyasi tercihler belirliyor. Avrupa'yla böyle bir süreç yaşadık ama sanıyorum şimdi yeni bir süreçte, yeni bir dönemde Fransa seçimlerinden sonra böyle bir umudun yükseldiğini söyleyebilirim. Tekrar bu ilişkilerin hızlanacağı bir dönemi yakalayacağız. Türkiye'nin genç bir nüfusu var ve dünyanın her tarafında önemli Türk girişimciler var. Türkiye'de eğitim düzeyi gittikçe yükseliyor. Bütün bu sürecin Avrupa'ya bir engel oluşturmak yerine bir ivme katacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Sanatı özgürleştirip yaygınlaştıracağız
Günay, hükümetin sanat politikasıyla ilgili bir soruyu cevaplarken, "Bizim sanata verdiğimiz destek son yıllarda sanata ve fiziki altyapıya ayırdığımız kaynaklara bakarsanız son derece anlaşılıyor ama uzun süredir eleştirdiğimiz bir yaklaşım var. Bir devlet memuru statüsü içinde sanatın icra edilmesi hem sanatçı açısından, hem devlet açısından karşılıklı zorluklar içeriyor. Yeni bir model üzerinde çalışıyoruz ama henüz sonuçlanmış bir model yok. Sayın Başbakan (Recep Tayyip Erdoğan) özgürlük, özerklik ve özellik kavramları çerçevesinde bir model oluşturmaya çalıştığımızı söyledi. Ben de sanatı daha özgürleştirecek ama sanatı daha yaygınlaştıracak bir model arayışında olduğumuzu söyledim. Ama çok kolay bir model değil. Avrupa'daki uygulamaları izliyoruz. Türkiye'nin bir geleneği var, o gelenekten bizi geriye götürmeyecek bir modeli arıyoruz. Bu çerçevede sanıyorum önümüzdeki birkaç bakanlar kurulunda konuyu olgunlaştıracağız" dedi.

AA

Son Güncelleme: 09.05.2012 08:31
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeErtuğrul GünayTramvay
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