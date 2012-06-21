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Türkiye terörle hizaya getirilemez

Cumhurbaşkanı Gül, ''Türkiye'yi terörle herhangi bir şekilde hizaya getirmek asla mümkün değildir'' dedi.

Türkiye terörle hizaya getirilemez

Cumhurbaşkanı Gül, ''Türkiye'yi terörle herhangi bir şekilde hizaya getirmek asla mümkün değildir'' dedi.

21 Haziran 2012 Perşembe 16:16
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Türkiye terörle hizaya getirilemez
KAYSERİ 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de iş adamı Hacı Boydak'a ait halı fabrikasının açılış töreninde, Türkiye'nin ekonomik olarak iyi günler yaşadığını söyledi. 
Ülkenin sıkıntı ve üzüntüleri olduğunu da dile getiren Gül, ''Bu güzel gidişe çomak sokmak isteyenler var. Onun için içeriden, dışarıdan, 'milletin tadını nasıl bozarız, ülkenin havasını nasıl bozarız' diye bir taraftan terör olayları maalesef zaman zaman kendini gösteriyor'' diye konuştu. 
Bütün şehitlere bir kez daha Allah'tan rahmet dileyen Gül, şöyle konuştu: 
''Şunu da hatırlatmak istiyorum ki Türkiye'yi terörle herhangi bir şekilde hizaya getirmek asla mümkün değildir ve olmayacaktır. Herkesin şunu bir kere daha bilmesi gerekir ki terörle herhangi bir şekilde hak kazanmak asla mümkün değildir. Dolayısıyla teröristler eninde sonunda pişmanlık duyacaklardır. Onların yapabileceği en iyi şey, en kısa süre içinde bu pişmanlığı duymaları ve yaptıkları insanlık dışı eylemlerden vazgeçmeleridir ki memleketimizin daha çok gelişmeye muhtaç olan bölgelerine de fabrikalar gitsin, oralarda da bunun gibi binlerce insanın istihdam edileceği fabrikalar üst üste açılabilsin, insanlar tedirgin olmasın.'' 
Gül, bir taraftan ekonomik kalkınma, diğer taraftan demokratik hukuki standartların yükselmesinin herkesin birinci önceliği olduğunu vurgulayarak, bunun için büyük çalışmalar yapıldığını kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 21.06.2012 08:17
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