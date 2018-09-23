Türkiye teknoloji ve havacılıkta ciddi bir kalkışı başlatmıştır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye teknolojide, havacılıkta, savunma sanayisinde ve sivil havacılık alanında çok ciddi bir 'take off'u, bir kalkışı başlatmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin son gününde, festival alanını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oktay, "Aslında değerlendirme, sahayı dolaştığınızda, sahayı gördüğünüzde, sesleri dinlediğinizde değerlendirme de kendi içerisinde aslında. Muhteşem bir ortam, muhteşem bir organizasyon. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, katılan firmalarımıza yürekten teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Organizasyona 100'ü aşkın firmanın katıldığını dile getirerek, henüz açılmamış bir havalimanında, yarım milyonun üzerinde bir katılımın olduğu bir organizasyonda bulunduklarını dile getiren Oktay, şunları kaydetti:

"Bu gelecek yıllarda da çok daha artarak devam edecektir ki bu şunun göstergesi; Türkiye teknolojide, havacılıkta, savunma sanayisinde ve sivil havacılık alanında çok ciddi bir 'take off'u, bir kalkışı başlatmıştır. Uzun zamandan beri bunun altyapıları devam ediyordu, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve kararlılığında devam eden bir çalışmaydı. Artık bu organizasyon, bunun sonuçlarını aldığımız ve gördüğümüz bir organizasyon. Bundan, bunu görmüş olmaktan sonra derece mutluyuz. Hemen yanı başında bulunduğumuz Özgün helikopterimiz, ATAK helikopterimizin hem sahada operasyonlarımızda güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılamadaki fonksiyonelitesini hep birlikte bütün Türkiye, hatta dünya izliyor. Dünyada helikopter teknolojisinde şu anda en ilerilerinden birisi. Özgün helikopterlerimizle, teknolojiyi bir üst aşamaya getirmiş oluyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yani yerli teknoloji. İnşallah kendi tasarladığımız, geliştirdiğimiz, imal ettiğimiz motorlarımızı da yerleştirdiğimizde, gerçek anlamda özgün helikopterimize de ulaşmış olacağız. Bu da çok çok yakın ama şu anda bu helikopterimizi fiilen de test etmiş, havalandırmış durumdayız. İnşallah buradan artık SİHA'lar, İHA'lar bizim gurur kaynağımız. Dünyadaki en ileri teknolojiye sahip olduğumuz alanımız. Ve biz ondan dolayı da hem Bayraktar'a hem de Selçuk Bey'e yürekten teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Gurur kaynağımız gerçekten. Savunma sanayisi bizim özel sektörle birlikte bir bütün olarak kalkınmayı, ivmeyi yakaladığımız bir alan. Bunu biz diğer alanlara, sağlık ve ulaştırma sektörüne de taşımak istiyoruz. Zaten bilişim teknolojileri bunun olmazsa olmazı." şeklinde konuştu.

Savunma sanayisinde yakalanan iş birlikteliğini diğer sektörlerde de firmalarla yakalamayı ümit ettiklerini vurgulayan Oktay, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

"TEKNOFEST'te katılım çok yüksek"

Özellikle gençlerin ve çocukların TEKNOFEST'te gelerek kendilerini son derece mutlu ettiklerini belirten Oktay, "Bu, geleceğe dönük olarak da bizi heyecanlandırmıştır. İnşallah bundan sonra üniversite tercihlerinde de bunun yansımalarını göreceğiz. Patentlerde de bu durumun yansımalarını görüyor olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katılımın yüksek olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, vatandaşların, özellikle genç ve çocukların yerli teknolojiyi kendi yerinde görüyor, izliyor ve hissediyor olmasının son derece mutluluk verici olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda bu durumun genç ve çocuklar için motivasyon kaynağı da olduğunu aktaran Oktay, "Biz burada bir motivasyon oluşturmak istiyorduk. Bunun oluştuğunu, bir başlangıcın oluştuğunu görüyoruz. İlk kez yapılan bir organizasyon... Dünyada böyle bir ilk organizasyona ülkenin genelinden bu kadar coşkuyla katılımı zor görürsünüz. Bu bizim milletimizin de yine ayrıcalığını gösteriyor. İnşallah sonuçlara yansıdığını ileriki yıllarda çok daha net görüyor olacağız. Teknoloji ve ürün anlamında sonuçlara yansıdı." değerlendirmesinde bulundu.

Fuat Oktay, dünyanın en büyük havalimanının yakında açılacağı hatırlatılarak, TEKNOFEST'in buna katkı verip-vermeyeceğinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bu sabah açıkladılar zaten. Kısmet olursa 29 Ekim'de açıyoruz. Zaten bunun gerekli testleri yapıldı, yine Sayın Cumhurbaşkanımızın kendileri de fiilen buraya indiler. Dolayısıyla bu güven anlamında en üst düzeyde bir güvenin göstergesidir. Şu andaki festivalle ilgili de tüm hava araçlarımız iniş-kalkışlarını buradan gerçekleştiriyor. Dünyanın en büyük havalimanlarından, Avrupa'nın en büyük havalimanı olacak. İnşallah bunun işletme boyutunda da çok hızlı bir şekilde sonuçlarını yine görüyor olacağız. Lojistik boyutta da İstanbul zaten 'hub' olmuştu. Bu gelişerek devam edecek inşallah, yani gurur kaynağıdır havalimanımız."

Dereceye girenlere ödülleri verildi

Festival kapsamında düzenlenen yarışlarda dereceye girenlerin ödüllendirildiği törene katılan Oktay, festivale 500 binden fazla ziyaretçinin katıldığını belirterek, teknolojinin gelişmesine gönül veren herkese teşekkür etti.

Oktay, savunma sanayi, askeri teknoloji, sivil sanayi ve teknoloji, havacılıkla ilgili bilişim teknolojileri, İHA'lar, SİHA'lar, özgün helikopterler, Atak helikopterler Türkiye'nin yepyeni bir iddiayla ortaya çıktığını dile getirerek, "Bu yeni değil, arkasında çok uzun bir geçmişi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 yıldır geceli, gündüzlü verdiği bir emek, kararlılık ve inanç var. İnşallah sizden beklentimiz ve arzumuz da şu, gençler ve çocukların Türk havacılığına, Türk teknolojisine, Türkiye'nin katma değerli ürünler üretmesine gönül veriyor olması lazım. İlk günden itibaren bu kalabalığı gördüğümüzde, biz bunun olduğunu şimdiden görür gibiyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çok güçlü mühendislerinin, tasarımcılarının olduğunu vurgulayan Oktay, şöyle devam etti:

"İmalat sektöründe güçlendik, güçleniyoruz, ciddi yol aldık ama alacağımız çok daha büyük yollar var. Onun için de bunu hep birlikte yapıyor olmak zorundayız, onun için de gençlerimizin ve çocuklarımızın artık teknolojiye gönül verir ve gecesini ve gündüzünü 'Türkiye'ye ben nasıl katkı veririm' diye hemhal olmalarını istiyoruz. Bunun da burada gerçekleştiğini görüyoruz. Teknoloji festivalimizle birlikte aslında yarışmalarımız da vardı. Hemen hemen belki de dünyanın en ileri drone teknolojilerinin kendi içerisinde bir eğlenceye dönüştüğü yarışmaların olduğu ve birçok sektörde yarışmaların olduğu artık onlara da ödüllerini verme aşamasındayız."

Oktay daha sonra, Vali Şahin, Belediye Başkanı Uysal, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar ile yarışmalarda derece alan takımlara ödüllerini verdi.