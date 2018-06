"Türkiye, son 16 yılda büyük sıçramalar gerçekleştirdi"

İSTANBUL İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu seçim, bizim sürekli olarak şikayet ettiğimiz vesayet sistemi defterini kapatan bir seçimdir. Meclis ve hükümet arasındaki çatışmayı ortadan kaldıran, her birini kendi adına, kendi görevine yoğunlaştıran ve bütün bunlarla birlikte yarına ait bu anlayışı artık 24 Haziran'dan itibaren başlatan bir seçimdir." dedi. Seçim çalışmaları kapsamında Sarıyer'de sahurda vatandaşlarla bir araya gelen Soylu, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin demokrasiyle ayakta kaldığını söyledi. 24 Haziran seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını aktaran Soylu, şunları kaydetti: "24 Haziran seçimleri sadece bizim kendimize ait seçimler değil, gelecek neslimizi aynı zamanda dünyada Türkiye'den, bir haksızlıkla karşılaşırsa kuvvet bekleyen ülkeleri ve milletleri, aynı zamanda da tarihimizin bize bıraktığı emaneti ve mirası ilgilendiren bir seçimdir. Çünkü bu seçimin özelliği şudur: Bu seçim, bizim sürekli olarak şikayet ettiğimiz vesayet sistemi defterini kapatan bir seçimdir. Meclis ve hükümet arasındaki çatışmayı ortadan kaldıran, her birini kendi adına, kendi görevine yoğunlaştıran ve bütün bunlarla birlikte yarına ait bu anlayışı artık 24 Haziran'dan itibaren başlatan bir seçimdir. Bu seçimin bir özelliği daha var. Türkiye, son 15-16 yılda büyük sıçramalar gerçekleştirdi. Bunun devam ettirilmesi lazım. Bu seçimin bir özelliği daha var. 16 yıldır Türkiye'yi yöneten Recep Tayyip Erdoğan, daha fazla artan bilgisiyle tecrübesiyle ve daha fazla tanıdığı dünyayla Türkiye'de çözüme yönelik koyduğu önerilerle bütün bunları birleştirerek Türkiye'yi önümüzdeki 5 yılda çok daha iyi bir noktaya getirecek." Daha sonra Şebinkarahisar Sanayici ve İşadamları Derneği'nin sahur programında iş adamlarıyla bir araya gelen Soylu, her darbenin ve siyasal krizin faiz lobisine yaradığını ifade etti. Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye'de 15 Temmuz oldu, ertesi sabah borsa da dahil bütün ekonomik aktörler aynen yoluna devam etti. Türkiye ekonomisi çok güçlü oldu. Bütün abanmalarına rağmen Türkiye'nin ekonomisini alt üst edemediler. Türkiye hakikaten 21. asra çok iyi başladı ve Türkiye 21.asrı iyi yönetiyor. Biz, 1990 ile 2000 arasında, bahsettiğim sebeplerden dolayı maalesef iyi yönetemedik. Problem bizde değildi. Millet oyunu 2002'de değiştirdi ve 21.asırda yepyeni bir süreç başladı. Şimdi bu sürecin birinci sıçramasını yaptık, şimdi sıra ikinci sıçramasında. İkinci sıçramayı daha önce yapacaktık aslında...Ama öyle olaylarla üzerimize topyekün geldiler ki Gezi olayları, 17-25 Aralık, 6-7 Ekim ve en son 15 Temmuz… Bütün bunların hepsi asıl Türkiye'nin istikametini şaşırtmak içindi. Hedeflerinden Türkiye'yi ayırmak ve Türkiye'yi yalnızlaştırmak içindi. Ama Allah'a şükürler olsun, önümüze öyle fırsatlar çıktı, O, bu fırsatları öyle bir şekilde yönetti ki bugün seçimle reyle oyla milletten aldığı güçle ayakta kaldı, devrilmedi, otobüsü duvara çarpmadı, kaza yapmadı ve aynı zamanda Türkiye'yi bugün dünya ülkeleri arasında güçlendirdi. Herkes bunun farkında. Acaba şimdi 'ne yapabilirizin' telaşı, endişesi var." Türkiye'nin dünyanın en vazgeçilmez enerji koridoru bölgelerinden biri olduğunu aktaran Soylu, "Avrupa'nın ve Batı'nın iki şeye ihtiyacı var. Enerjiye ihtiyaçları var. Geçmiş tarihlerde enerjinin çıktığı yer önemliydi. Şimdi geçtiği yer de önemli. Ve Türkiye buradan kendi payına düşeni alıyor. Bunu daha da azaltmaya çalışıyorlar. En önemli ikinci mesele ise biraz önce söylediğim İpek Yol. Yani modern İpek Yolu'nu yeniden ihya ve inşa etmek. Türkiye onu da beceriyor." ifadelerini kullandı.