Türkiye, savunma sanayinde kendine yetiyor

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Hasan Kemal Yardımcı, Türkiye'nin savunma sanayi alanında son yıllarda önemli mesafeler kaydettiğini ve kendi kendine yeten ülkeler arasına girdiğini söyledi.

KADEX 2012 Savunma Sanayii Fuarına katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gelen Yardımcı, AA muhabirinin sorularını cevaplandırdı.

Türkiye'nin son zamanlarda savunma sanayi alanında çok önemli mesafeler kaydettiğini ifade eden Yardımcı, ''Geçtiğimiz yıl, Türkiye'nin savunma sanayi alanında yaptığı ihracat 1.2 milyar doları bulmuştur. Bu, Türkiye açısından sevindirici bir rakamdır. Gelecekte bu rakamı daha da arttırmanın çabası içindeyiz. Türkiye artık savunma sanayi alanında kendi kendine yeten, başka ülkelere ihracat yapan bir ülke haline gelmiştir'' dedi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ASELSAN, MKEK gibi kamu kurumlarının yanı sıra özel sektörün de savunma sanayi alanında ciddi yatırımları olduğunu ifade eden Yardımcı, bunu daha da arttırmak için özel sektörü teşvik ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin özellikle Orta Asya ve bölge ülkeleri ile ciddi ilişkileri bulunduğunu ve askeri alanda da bu eğitimin devam ettiğini belirten Yardımcı, bu manada Kazakistan Silahlı Kuvvetleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri alanında ciddi bir işbirliğinin bulunduğunu vurguladı.

Yardımcı, Kazakistan seyahati sırasında Kazakistan Savunma Bakanı Adilbek Duzhaksubekov ile de bir görüşme yapacağını, iki ülkenin askeri eğitim alanında işbirliğinin bundan böyle de devam edeceğini, gelecekte hangi alanlarda işbirliği yapılabileceğinin bu görüşmede belirleneceğini söyledi.

Yardımcı, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Lale Ülker ile KADEX 2012 Savunma Sanayii Fuarı kapsamında açılan Türk pavyonunu ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Yardımcı ve Ülker'e ASELSAN ve MKEK tarafından plaket verildi.





