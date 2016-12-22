Başbakan Binali Yıldırım

, Türkiye-Rusya ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını ve bu durumun Devlet Başkanı

Vladimir Putin

ve

Başbakan Dmitry Medvedev

ile görüşmelerinde teyit edildiğini söyledi.

Yıldırım, Moskova ziyareti esnasında Rus haber ajansı Interfax'a verdiği mülakatta, Suriye krizi, Türkiye-Rusya ilişkileri ve Şangay İşbirliği Örgütüne (ŞİÖ) dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Rusya ile ilişkilere büyük önem verdiğini belirten Yıldırım, "İlişkilerimizde yeni bir dönemin başladığını söyleyebiliriz. Bu, Devlet Başkanı Putin ve Başbakan Medvedev ile görüşmelerimde teyit edilmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Putin ve Medvedev ile yaptığı görüşmelerde Suriye konusunu ele aldıklarını söyleyen Yıldırım, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, Suriye konusunu sık sık görüşüyor. Bu konunun üç ana bileşeni var. Birincisi Halep'te akmaya devam eden kanla ilgili. İkincisi ülkemizin güney sınırındaki terör eylemlerini ortadan kaldırmak ve üçüncüsü Türkiye'ye karşı eylemlerini bu bölgeden gerçekleştiren YPG/PKK'yı önlemek" diye konuştu.

Yıldırım, Fırat Kalkanı Harekatı'yla ilgili "Fırat Kalkanı Harekatı'nın Halep'te yaşananlarla ve Suriye'de rejim değişikliğiyle hiçbir bağlantısı yok. Harekat tek bir amaç taşıyor, o da DEAŞ başta olmak üzere bölgedeki tüm terör örgütlerini etkisiz hale getirmek" dedi.

"Suriye halklarının kaderi, Esed'in kaderinden daha önemli"

Yıldırım, "Esed'in geleceği konusunda Moskova ile görüşüyor musunuz" şeklindeki soruya, "Burada öncelikle Esed'in kaderi mi önemli, ülkenin kaderi mi önemli ona bakmak lazım. Şüphesiz, Suriye halklarının kaderi, bir kişinin yani Beşşar Esed'in kaderinden daha önemli." cevabını verdi.

Suriye'nin Esed rejimi tarafından yönetildiğini ancak Suriye'de her şey gerçekleştikten sonra bunun değişmesi gerektiğine işaret eden Yıldırım, şunları söyledi:

"600 binin üzerinde masum insan hayatını kaybetti. Buna ek olarak 9-10 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bunların yaklaşık 3 milyonu misafirimiz olarak Türkiye'de bulunuyor. Türkiye'nin Suriye ile 911 kilometre sınırı bulunuyor. Türkiye, Suriye'deki olaylardan en çok etkilenen ülkelerden biri. Tabii ki bizi her şeyden önce yarının Suriye'sinin kaderi ilgilendiriyor. Suriye'de gelecekte ne olacağı konusunda Rusya, İran ve diğer bölge ülkeleriyle temas halindeyiz. Umarım yakın zamanda bu konuda anlaşmaya varırız."

"Türkiye, Suriye'nin milli ve toprak birliğinin değişmesini istemiyor"

Yıldırım, Suriye'de federatif bir yapının mümkün olup olmadığı yönündeki soruya şu karşılığı verdi:

"Biz en başından beri, tüm samimiyetimizle bu konudaki ilk beyanımızın arkasındayız. Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı, Suriye sadece Suriyelilere ait ve Suriyelilerin olmalı. Orada farklı etnik gruplar daha önce o topraklarda beraber yaşadı, gelecekte de aynı şekilde yaşayabilirler. Türkiye, Suriye'nin milli ve toprak birliğinin değişmesini istemiyor."

"Rusya'nın Suriye yönetimine ateşkes için baskı yapması önemli"

Başbakan Yıldırım, "Türkiye'nin Rusya ile muhalefet temsilcilerinin görüşmesi için platform sağladığı doğru mu" sorusuna, "Muhalefet temsilcileri ile Rusya arasında temas sağlanması için mümkün olan her şeyi yapıyoruz. Bu konuda başarı sağlandı. Eğer varılan mutabakat anlaşma metnine dönüştürülürse bu herkesin yararına olur. Şimdi netice alma zamanı." yanıtını verdi.

Yıldırım, bu anlaşmanın ne olduğunun sorulması üzerine, "Bizim ortak amacımız ateş altında can veren insanları kurtarmak. Hiçbir şey insan hayatında daha değerli olamaz. Eğer akan kanı durduracaksak, eğer böyle bir şans varsa, bunun gerçekleşmesi için her şeyi yapmaya hazırız. Burada Rusya'nın Suriye yönetimine ateşkes için adım atması konusunda baskı yapması önemli." dedi.

Türkiye-Rusya ilişkileri

Yıldırım, Rusya tarafı ile iki ülke arasındaki üzücü olaydan sonra yaşanan kaybı telafi etme kararı aldıklarını söyledi.

Türkiye ile Rusya arasında büyük enerji projeleri olduğunu ve bunların hızlandırılması gerektiğini ifade eden Yıldırım, "Ayrıca buna uzay ve savunma sanayisi alanındaki konular eklendi. Bu çerçevede yeni projeler de olacaktır." diye konuştu.

Yıldırım, Türkiye'nin Rus hava savunma sistemleriyle ilgilenip ilgilenmediği yönündeki soru üzerine, "Biz özellikle bir projeyi görüşmedik. Genel olarak bu konuları konuştuk. İki taraf da ilişkilerin geliştirilmesinin bir gereklilik olduğunu görüyor. Bu benim sorumluluk alanımda değil. İşin uzmanları konuşsun. Ben sadece uzay ve savunma sanayisi alanlarında bazı anlaşmalara vardığımızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Şanghay İşbirliği Örgütü

Başbakan Yıldırım, "Türkiye ne zaman ŞİÖ'ye üyelik başvurusunda bulunacak" sorusuna, "Biz ŞİÖ'nün diyalog ortağıyız. ŞİÖ ile ilişkilerin geliştirilmesi çalışmaları devam ediyor. Ancak şu açık ve net; ŞİÖ ile ilişkilerimizi geliştirmemiz diğer birliklere üyeliğimize alternatif değil. ŞİÖ benzeri Türkiye'nin üyesi olduğu diğer örgütler var" cevabını verdi.

AA