"Türkiye'nin zan altında kalmasını kabul edemeyiz"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti ile adeta eski Lübnan'a döndüğünü, bunun da herkes için utanç verici bir tablo olduğunu savundu.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Türkiye'den talep gelirse konuyu ele alacağını açıkladığını hatırlatan Altay, "Türkiye'nin BM nezdinde bu konuyla ilgili bir girişimi olacak mı?" sorusunu da yöneltti.

Altay, şunları kaydetti:

"Bütün dünyanın ilgiyle, dikkatle izlediği böyle bir olayda Türkiye'nin zan altında kalmasını, eskiyi hatırlayın bu işler hep Lübnan'da olurdu, böyle bir tabloya Türkiye'nin düşürülmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Ayrıca iç hukuk bakımından da kimi yasal girişimlerimizi gerçekleştireceğiz. Washington'daki konsolosluğun 'Sen git bu işleri İstanbul'da yap' demesi bile işlenecek cinayet için Türkiye'nin uygun, elverişli zemin olarak algılandığının işaretidir ki bu da Türkiye'yi küçük düşüren bir tablodur. Bu konuda Erdoğan'ın soru sormak yerine çıkıp kamu vicdanını rahatlatacak, doğru dürüst, ciddi açıklamalar yapmasını beklemek, aziz milletimiz adına bunu talep etmek CHP için bir sorumluluktur."

Semih Yalçın açıklaması

Altay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik bir açıklaması sonrası MHP Genel Başkanı Semih Yalçın tarafından sosyal medya üzerinden tehditler yöneltildiğini belirtti.

Yalçın'ın MHP tabanını konsolide etmek için bu tür bir davranışta bulunduğunu ve ülkücülere kendisini adres gösterdiğini ifade eden Altay, "Siyaset tehdit kabul etmez, biz tehdide pabuç bırakacak olsak siyasete girmezdik. Burası bir hukuk devletiyse, senin de biriyle sorunun varsa hukuk yoluyla çözersin." dedi.

Bahçeli'yle ilgili sözlerinin bir hakaret içermediğini savunan Altay, "Ülkücülerle beni tehdit etme, yüreğin yetiyorsa nereye istiyorsan oraya ben geleyim." açıklamasını yaptı.

AK Parti ile MHP arasındaki ittifak tartışmalarına da değinen Altay, şunları söyledi:

"İttifakın geldiği noktayı şöyle özetlemek mümkün; Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'tak tak tak' diyen Bahçeli, bozmadığı yerel seçim ittifakı için de 'tak tuk tuk' demişti. Fakat şimdi 'tukaka' oldu. Bu bizim sorunumuz olmamakla beraber, dün MHP grubunda milletvekili kardeşlerimizin yerel seçimle ilgili ittifakın bittiği cümleyi duyunca gösterdikleri refleks benim MHP'nin kimi yöneticilerinin 'Önce kendi tabanlarını konsolide etsinler, bize bulaşarak tabanlarını konsolide edemezler' iddiamı da doğrulamış ve güçlendirmiştir."