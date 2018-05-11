"Türkiye'nin sorunları eğitimle çözülür"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Rize'de miting öncesi cuma namazını Sahil Camisi'nde kıldı. Ardından Dağsu Mahallesi'ne çıkan İnce, burada bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra yaş çay bahçesine girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüğünü aktaran İnce, Rize Meydanı'ndaki mitinginde, "Erdoğan ile görüşürken Rize'ye gideceğimi söyledim, 'Selam söyle hemşehrilerime.' dedi. Üzerimde kalmasın selamını da ileteyim. Biz bize yakışanı yapacağız, kavga etmeyeceğiz, bu ülkede Edirne'den Hakkari'ye Rize'den Antalya'ya bir bütün olacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin birlik ve bütünlük içerisinde batıya kafa tutabileceğine değinen İnce, "Önce 81 milyon iri olacak, diri olacak, bir olacak, beraber olacak. Önce sen beraber olacaksın ki batıya kafa tutabilesin. Fransa dinimizle, kutsal kitabımızla dalga geçiyor, alay ediyor. Güçlü bir Türkiye olsa, içeride birliği, dirliği sağlarsak, 81 milyon aynı yönde karar alsa, Fransa bunu yapabilir mi? Allah'ın izniyle, milletin isteğiyle önce içeride birlik, içeride dirlik sonra Avrupa ile mücadele edeceğiz." dedi.

"Her yıl 10 bin gencimizi yurt dışına göndereceğim"

İnce, gençlere ve öğrencilere şöyle seslendi:

"Evlatlarım size sesleniyorum. Kavgacı bir cumhurbaşkanı değil, kuantum diyen bir cumhurbaşkanı, uzay madenciliği diyen bir cumhurbaşkanı, endüstri dört sıfır diyen bir cumhurbaşkanı olacağım. Bunu kaçırırsak 250 sene kaybederiz. İyi eğitilmiş gençlere ihtiyacımız var. Enerjiye ihtiyacımız var. Türkiye'nin güneş enerjisini doğru kullanırsak, 100 tüketiyorsak 130 üretebiliriz. Sonra sorun güneş enerjisini depolamakta. Güneş enerjisini depolamak için bataryalara ihtiyacımız var. Kim yapacak bunu? Gençler yapacak bunu gençler. Ben size söz veriyorum cumhurbaşkanı olduğumda her yıl 10 bin gencimizi yurt dışına göndereceğim. En iyi eğitimi alabilmeleri için. Türkiye'de ki bilgisayar mühendisi sayısı 10 bin. Size söz veriyorum 5 yıl içinde Türkiye'nin bilgisayar mühendisi sayısı 100 bin olacak."

Hiçbir zaman kavgadan yana olmadığını ifade eden İnce, "Meydanlarda kavga etmekle Türkiye'nin sorunları çözülmez. Eğitimle çözülür Türkiye'nin sorunları. Çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz. Anneler, AK Parti'li anneler size sesleniyorum. Sizin çocuklarınızı iyi yetiştireceğiz. İmam Hatip Lisesi'ne gidiyor çocuklarınız. Ey benim AK Parti'li bacım, çocuğunu İmam Hatip Lisesi'ne gönder sorun yok ama üniversite sınavında kaçıncı oluyor? Ona bak." diye konuştu.

Üniversite öğrencilerine de seslenen İnce, “Her öğrenciye 500 lira teşvik bursu, Cumhuriyet bursu vereceğim. Sınavlar varya sınavlar KPSS, TUS, varda var. Kendi vatandaşına bedava sınav yapamıyorsa yazıklar olsun o devlete. Ben cumhurbaşkanı olduğumda gizli tanıklık olmayacak, damga vergisi olamayacak, sınav ücreti olmayacak." değerlendirmesini yaptı.

İnce, bütün cumhurbaşkanı adayları ile de televizyonda ortak basın oturumu yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

"Rize'den Hakkari'ye gönül köprüsü yapmak zor iştir"

Türkiye'de 2017 yılındaki büyüme oranlarında doping etkisi olduğunu kaydeden İnce "Yarış atına doping verseniz yarış geçersiz sayılır. Ne yaptılar? İnşaat ile çözmeye çalıştılar. Köprü yapmak, yol yapmak, tünel yapmak iyi bir iş midir? İyi iştir ama ufak iştir. Köprü yapmak kolaydır ama Rize'den Hakkari'ye gönül köprüsü yapmak zor iştir." dedi.

Kişilerle işi olmadığını anlatan Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı görevine geldiğinde, doları, avroyu, faizi, benzin, mazot fiyatlarını indirmek istediklerini kaydetti.

Türkiye'de kimin daha milli ve yerli olduğunun tartışmasının doğru olmadığına vurgu yapan İnce, dedesinin Çanakkale Savaşı'na giderken ninesine hediye ettiği çakıyı cebinden çıkararak, "Hiç kimsenin bana millilik taslamaya hakkı yoktur. Hiç kimsenin bana milliyetçilik taslamaya hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.