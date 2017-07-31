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'Türkiye'nin haklı davasını anlatın'

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan vatandaşlara FETÖ PKK ve DEAŞ'ın faaliyetlerine karşı dikkatli olmaları söyleyerek "Her fırsatta yaşadığınız ülkelerin makamlarına ve vatandaşlarına Türkiye'nin haklı davasını anlatınız" dedi.

'Türkiye'nin haklı davasını anlatın'

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan vatandaşlara FETÖ PKK ve DEAŞ'ın faaliyetlerine karşı dikkatli olmaları söyleyerek "Her fırsatta yaşadığınız ülkelerin makamlarına ve vatandaşlarına Türkiye'nin haklı davasını anlatınız" dedi.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:26
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'Türkiye'nin haklı davasını anlatın'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yurt dışında yaşayan ve üniversitede eğitim alan vatandaşların Türkiye ile bağlarını kuvvetlendirmek, kamusal ve sosyal hayatta tecrübelerini artırmak amacıyla yürütülen "Türkiye Stajları" programının ikinci dönem açılış törenine katıldı.

Çavuşoğlu, staj programına gelen öğrencilere "Hepiniz ülkenize, memleketinize, vatanınıza hoş geldiniz. Türkiye hepimizin ortak paydası, hepimizin vatanı. Burası sizin memleketiniz. Her ne kadar staj için gelmiş olsanız da her zaman Türkiye bir yanınızda, bir tarafınızda sizin destekçiniz, yanınızda bir güç olarak size yardımcı olmaya çalışacaktır." diye seslendi.

Kendisinin de okumak için yurt dışından Türkiye'ye geldiğini belirten Çavuşoğlu, "Türkiye bir fırsatlar ülkesi, son dönemde sağlamış olduğu yeniliklerle sadece Türkiye'nin gençlerine değil tüm dünya gençlerine ufuk açacak, burada istihdam imkanı sağlayacak ve Türkiye'yi birlikte büyütecek bir potansiyele sahip." dedi.

YTB'nin yürüttüğü Türkiye Stajları programının birliktelik duygusuyla Türkiye'yi yakından tanımalarını sağlayacağına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türkiye, yurt dışında yaşayan vatandaşlarının eğitimlerine farklı vizyonlar kazandıracak ve onların yapacağı meslek tercihinde yönlendirici bir rol oynayacak faaliyetlerde bulunmaya devam edecektir." diye konuştu.

"Türkiye herkes için bir fırsatlar ülkesidir"

Yurt dışındaki gençlerin, ailelerine oranla daha çok imkana sahip olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını ve bilinçli kadrolar tarafından yönetildiğini, Türkiye'de eski paradigmanın değiştiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Bugünkü Türkiye birçok güçlüğün üstesinden gelmek bir yana gücüne güç katmış, uluslararası toplumda saygın bir konum elde etmiş iddialı bir ülkedir. Bu sayede yurt dışında yaşayan siz vatandaşlarımız Türkiye'nin en birinci meselelerinden biri haline gelmiş durumdasınız." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye Stajları programı ile öğrencilerin eğitim ve kariyer çalışmalarının yanı sıra Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıma imkanı bulacaklarına dikkati çekerek, "Türkiye herkes için bir fırsatlar ülkesidir ama sizin için daha incelikli bir fırsatlar ülkesidir." dedi.

 "Kültürel değerlerinizi muhafaza ederseniz daha fazla saygı görürsünüz"

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, öğrencilerin, bulundukları ülkelerdeki insanların Türkiye ve Türk diasporasına ilişkin değerlendirmelerinde iz bırakacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yaşadığınız toplumla bütünleşirken, meslekleriniz vasıtasıyla o toplumun ihtiyaçlarını karşılarken, başta Türkçe olmak üzere kendi kültürel değerlerinizi muhafaza ederseniz çok daha fazla saygı göreceğinizden emin olabilirsiniz. Edindiğiniz nitelikli meslekler ve bütün bir Türk toplumu olarak gördüğünüz saygı neticesinde, yaşadığınız ülkelerin geleceğinde söz sahibi olacak olan sizler başarılı olacaksınız. Sizler bulunduğunuz ülkelerde, Türkiye'de ne kadar değerli iseniz orada da etkin, her sosyal projede hatta her siyasal aksiyonun ve projenin içerisinde rol almanız önem arz etmektedir."

Son yıllarda Avrupa kıtasında endişe verici gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Göçmenlerin yanı sıra, bilhassa İslam dini ve Müslümanlar hakkında olumsuz söz ve eylemlerde bulunulduğunu görmek üzüntü vericidir. Bu mesnetsiz yargıların siz vatandaşlarımızın hayatlarında hiçbir kısıtlamaya sebep olmaması için Türkiye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra da bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz." dedi.

"Türkiye'nin haklı davasını anlatınız"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin, başarılarına set çekmek isteyen terör unsurlarıyla mücadele ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da tüm demokratik kazanımlarımızı boşa çıkarmaya niyetlenen, adeta bu ülkeyi işgal girişimine girişen ve bu ülkeyi peşkeş çekmeye çalışan FETÖ terör örgütüyle mücadelemiz sürerken, bir yandan da kardeşliğimize ve tüm dünya barışına kasteden PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelemiz de devam etmektedir. Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadelenin haklılığını savunmak, en başta yurt dışında yaşayan siz vatandaşlarımızın selameti için zaruridir.

Yaşadığınız ülkelerde de uzantıları bulunan bu kanlı terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı çok dikkatli olunuz. Bulduğunuz her fırsatta, yaşadığınız ülkelerin makamlarına ve vatandaşlarına, Türkiye'nin haklı davasını anlatınız çünkü toplumumuzun yurt dışındaki saygınlığı, sizlerin çabalarınızın yanı sıra Türkiye'nin saygınlığına da bağlıdır." 

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Hakan ÇavuşoğluHaklı DavaFETÖPKKDeaş
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