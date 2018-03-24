AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Gaziantep Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Şimdi Afrin'de yeniden hayat başlıyor. Yerel unsurlardan yönetimler oluşuyor, tıpkı Cerablus'taki gibi. Bölge patlayıcılardan temizlenince artık oraya şehri, ilçeyi bırakıp giden oranın yerlileri, sahipleri dönecek, yerleşecekler." dedi.

Başbakan Yıldırım, "Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğü bizim için vazgeçilmezdir. Türkiye'nin güvenliği Suriye'den geçer, Irak'tan geçer, buraların istikrarından geçer." diye konuştu.

Yıldırım, "PKK, PYD, DEAŞ terör örgütlerini tamamen yok ederek bölgede, ülkemizde huzuru sağlamak bizim önceliğimizdir. Türkiye'nin terörle mücadelesini engellemek isteyenler hüsrana uğramaya mahkumdur."