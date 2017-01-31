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"Türkiye'nin geçmişteki hatalardan ders çıkarması gerekiyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, "2017 ve sonrası için Türkiye'nin geçmişte yaptığı hatalardan ders çıkarması gerekiyor. OHAL ve başkanlık dayatmasıyla turizmde çıkış yakalanması mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin geçmişteki hatalardan ders çıkarması gerekiyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, "2017 ve sonrası için Türkiye'nin geçmişte yaptığı hatalardan ders çıkarması gerekiyor. OHAL ve başkanlık dayatmasıyla turizmde çıkış yakalanması mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

31 Ocak 2017 Salı 14:25
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"Türkiye'nin geçmişteki hatalardan ders çıkarması gerekiyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, yaptığı yazılı açıklama, turizmde 2016'nın çok zor bir yıl olduğunu, AK Parti Hükümetinin yaşanan olumsuzluklar karşısında etkin ve hızlı önlem alamadığını, bunun kayıp faturasını büyüttüğünü öne sürdü.

Yabancı turist sayısının geçen yıla göre yüzde 30 azalarak, 36 milyon 244 binden 25 milyon 352 bine gerilediğini, turizm gelirlerinde 9 milyar 357 milyon dolarlık kayıp ortaya çıktığını belirten Budak, Türkiye'ye gelen turist sayısında hemen her ülkeden azalma yaşandığını ifade etti.

"Girişimler sonuçsuz kalıyor"

Turistlerin Türkiye'de yaptığı harcamanın 820 dolarlardan 700 dolara kadar düşmesine rağmen turist sayısında bu kaybın yaşandığına dikkati çeken Budak, şunları kaydetti:

"Bakan Avcı, 'Rehavetin pahalıya mal olabileceğini gördük' demişti. Hem de çok pahalıya mal oldu. Zaten 6 ay çalışabilen binlerce turizm emekçisi, iş bulamadı. Binlerce esnaf kepenk kapattı. Türkiye'nin ciddi bir döviz ihtiyacı var. Döviz kurunun yükselişinin durdurulamadığı bir süreçte, turizm gelirlerinde kayıpların sürmesi sorunları daha da ağırlaştıracak. Türkiye'nin içinden geçtiği süreç, turizm ve turizm gelirlerini daha da önemli hale getiriyor ama Hükümetin böyle bir derdi görünmüyor. Sektör çabalıyor ama bir yandan OHAL bir yandan başkanlık dayatması altında girişimler sonuçsuz kalıyor. 2017 ve sonrası için Türkiye'nin geçmişte yaptığı hatalardan ders çıkarması gerekiyor. OHAL ve başkanlık dayatmasıyla turizmde çıkış yakalanması mümkün değil. Erken rezervasyon rakamları da olumlu gelmiyor."

Budak, Türkiye'nin yüzde 40'lara varan kayıplar yaşadığı Avrupa pazarını yeniden kazanması gerektiğini bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPYabancı TuristTuristAK PartiÇetin Osman Budak
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