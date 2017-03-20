"Türkiye'nin büyümesinden korkuyorlar"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen etkinliğe katıldı.

Konuşmasına, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılında şehitleri rahmetle anarak başlayan Kaya, "Çanakkale'de atalarımız, dedelerimiz; 102 yıl önce imanın, imkana nasıl galip geldiğini gösterdi." dedi.

Kaya, bakanlık olarak her zaman şehit ve gazi yakınlarının yanlarında olduklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, daha sonra Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Çanakkale'den 15 Temmuz'a Bir Diriliş Destanı" programına katıldı.

Burada konuşan Kaya, Hollanda'nın skandal tavrına ilişkin, "Sürekli kadın haklarından bahseden Avrupa, Hollanda, bir kadından acaba neden bu kadar korktu? Bu olayın asla şahsımla ilgisi yok. 'Hayır' kampanyalarına açıkça destek veren Batı neden bu kadar korkmuştu? Türkiye'nin büyümesinden, ilerlemesinden, gelişmesinden korkuyorlar. Yeni getireceğimiz bu anayasa değişikliği ile Türkiye'nin çok daha güçleneceğini biliyorlar ve bunu istemedikleri için bizim 'evet' kampanyalarımızın önüne bariyer çekiyorlar. Her türlü uluslararası teamülü ayaklar altına alacak kadar gözleri dönmüş." ifadelerini kullandı.

Kaya, Avrupa'nın demokrasiden hızla uzaklaştığını belirterek, "7 saat boyunca araçta tutulduk ve hiçbir insani ihtiyacımızı karşılamamıza dahi izin vermediler. Bu kadar insanlık dışı bir muameleyi bir kadına, bir bakana yaptılar. Sonra bize parmak sallayarak kadın haklarından, demokrasiden dem vuruyorlar." diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanının başörtüsü kararını da eleştiren Kaya, "Başörtülü çalışanların çalışmasını işverenler yasaklayabilecek. Sürekli demokrasiden bahseden Batı, bugün Müslüman kadını, başörtüsüyle yani inancıyla kariyeri arasında tercih yapmaya zorluyor. Biz 28 Şubat'ta başörtüsü zulmüyle karşılaştık. O zaman bu zulmü yaşayan kardeşlerimiz gidip Avusturya'da okudu. Şimdi öyle trajikomik bir durum ki bu yasağı ilk uygulayan ülke Avusturya. Maalesef Avrupa'da hızla ırkçılık, İslamofobi, demokratik değerlerden uzaklaşma görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.