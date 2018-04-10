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"Türkiye Kırgızistan'ın FETÖ'ye karşı somut adımlarını görmek istiyor"

Başbakan Yıldırım'ın, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile yaptığı görüşmede, "Türkiye'nin, Kırgızistan'ın FETÖ varlığına karşı somut adımlarını bir an önce görmek istediği" vurgulandı.

"Türkiye Kırgızistan'ın FETÖ'ye karşı somut adımlarını görmek istiyor"

Başbakan Yıldırım'ın, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile yaptığı görüşmede, "Türkiye'nin, Kırgızistan'ın FETÖ varlığına karşı somut adımlarını bir an önce görmek istediği" vurgulandı.

10 Nisan 2018 Salı 16:53
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"Türkiye Kırgızistan'ın FETÖ'ye karşı somut adımlarını görmek istiyor"

Başbakan Binali Yıldırım, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir araya geldi.

Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen ikili görüşme 25 dakika sürdü.

Yıldırım, görüşmenin ardından Ceenbekov onuruna öğle yemeği verdi.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Ceenbekov'un Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk ziyaretlerinden birini Türkiye'ye yapmasından duyulan memnuniyet iletildi.

"Türkiye Kırgızistan'ın FETÖ'ye karşı somut adımlarını görmek istiyor"

Türkiye ve Kırgızistan'ın iki kardeş ülke olduğu ve bu ilişkilerin çok daha ileri götürülebileceği belirtilen görüşmede, bunun için Türkiye'nin, Kırgızistan'ın FETÖ varlığına karşı somut adımlarını bir an önce görmek istediğinin altı çizildi.

Görüşmede ayrıca, Türkiye'nin güçlü ekonomisi ile Kırgız kardeşlerine desteğini arttırmaya hazır olduğuna işaret edilerek, ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarma hedefine bağlı olunduğu ifade edildi.

Ekonomik kalkınmanın motoru olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) etkinliğinin artırılması için iki ülkenin bir ortaklık kurabileceğine dikkati çekilen görüşmede, iki ülke arasındaki karşılıklı uçak seferlerinin artırılmasının da ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.

"Hassasiyeti anlıyorum"

Konuk Cumhurbaşkanı Ceenbekov da FETÖ'yle mücadele konusundaki hassasiyeti anladığını belirterek, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin geliştirilmesine verdiği önemi vurguladı.

Ceenbekov, ziyarette kendisine gösterilen misafirperverlik için teşekkürlerini iletti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımFETÖ
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