AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmasında, "(IKBY Başkanı Barzani'nin ziyareti sırasında IKBY bayrağının göndere çekilmesi) Irak Anayasası'na göre Kuzey Kürdistan Bölgesel Yönetimi özerk bir yapıdır. Parlamentosu, başbakanı, bakanları, ayrı bayrağı vardır ve dünyada bu şekilde tanınır. " dedi.

"Sanki yeni bir teamül uygulamış gibi bunu gündeme getirmenin iyi niyetle izahı mümkün değil" diyen Başbakan Yıldırım. "Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğüne sonuna kadar saygı duyar. Irak Anayasası'nın gereği neyse ona da saygı duyar. Bizim, bunun dışında başkaca bir diplomatik teamül geliştirmek, yeni usuller ortaya koymak gibi uygulamamız olmadı, olamaz." diye konuştu.

"Üreticilere yaklaşık 13 katrilyon ödeme yapılacak"

Bu yıl içinde üreticilere toplam 12,8 milyar, yaklaşık 13 katrilyon ödeme yapılacağını ifade eden Başbakan Yıldırım, "Çiftçilerimiz her şeyin en iyisine layıktır. Mazot ve gübre desteğini Mart ayı içinde ödeyeceğiz. Çiftçilerimiz hazırlıklarını yapsınlar." dedi.