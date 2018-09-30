Türkiye, İdlib'te masum Müslümanları soykırımdan kurtardı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şanlıurfa'da partisinin Şair Nabi Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kentte Türk, Arap, Kürt ve yüzlerce Suriyelinin bir arada kardeşçe ve huzur içerisinde yaşadığını bildiğini söyledi.

Son günlerde misafirperverliğiyle tanınan Şanlıurfa'da Suriyelilere yönelik bazı provokasyonların yapıldığına dikkati çeken Destici, vatandaşlara sağduyu, yetkililere ise suçlulara gereken cezayı vermeleri çağrısında bulundu.

Destici, terörle mücadelede hükumetin arkasında olduklarını vurgulayarak, yurt içinde ve dışında teröre karşı yürütülen mücadeleye destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye'nin iç savaştan kaçan binlerce Suriyeliye ev sahipliği yaptığını anlatan Destici, şöyle devam etti:

"Bugün İdlib'teki yaklaşık 4 milyon masum Müslüman, Türkiye'nin girişimleriyle bir bombalamadan, yok olmadan adeta bir soykırımdan kurtarılmıştır. İnşallah bu barış girişimi kalıcı olur, İdlib'teki barışın Suriye'nin her bölgesine yayılarak ateşkes anlaşmalarının yapılmasını bekliyoruz. Suriye'deki kardeşlerimizin artık barışa ve huzura kavuşmasını arzu ediyoruz. Burada olan Suriyelilerin de bir an önce ülkelerine dönmelerini bekliyoruz. Fırat'ın doğusu meselesini biz iki yıldır gündeme getiriyoruz. Şimdi esaslı bir şekilde Türkiye'nin tamamı bu konuyu konuşmaya başladı. Türkiye için en büyük tehlike ve tehdit Fırat'ın doğusundadır. Fırat'ın doğusunda haritalarda sarı renkli gördüğümüz yerler ABD destekli PYD/YPG yani PKK alanlarıdır. Hiç kimse şunu aklından çıkarmasın, Türkiye Afrin'e girip orayı PKK/YPG'den nasıl temizlediyse en kısa zamanda o haritanın sarı tarafına da girecek, orayı da PYD/YPG ve PKK'dan bölücülerden temizleyecektir. Çünkü orası bizi direkt tehdit ediyor, Türkiye'nin varlığını, birliğini bütünlüğünü tehdit ediyor. O bölgedeki tehdit, Suriye'deki, Irak'taki ve bütün Ortadoğu'daki Müslümanların birliğini ve kardeşliğini tehdit ediyor."

"Erdoğan'ın BM konuşmasını takdirle karşılıyoruz"

ABD'nin Suriye'deki savaşı körüklediğini savunan Destici, ABD'nin orada Kürt devleti değil kendisi için bir üst kurma çabasında olduğunu söyledi.

Başta Kürtler olmak üzere Müslüman olan herkesin ABD'nin oyununa gelmemesi gerektiğinin altını çizen Mustafa Destici, söz konusu hesabın her şeye rağmen tutmayacağına inandıklarını dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki son konuşmasını takdirle karşıladıklarını belirten Destici, "BM Genel Kurulu'nda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmayı takdirle karşıladık. İnşallah o konuşmaların gereğinin yapılmasını da bekliyoruz. Sadece Doğu Türkistan ile ilgili konu konuşmada eksik kaldı. Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz, 'Filistin için namusumuz dedi, keşke bizim için de bir cümle söyleseydi' diyor. Biz de buradan söylüyoruz Filistin bizim namusumuz, ama Doğu Türkistan bizim iki kez namusumuz, ezilmesine çiğnenmesine müsaade etmemek için elimizden gelen her türlü gayreti Allah'ın izniyle göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Müslümanların uyanık olması gerektiğine dikkati çeken BBP Genel Başkanı Destici, bütün İslam aleminin birlikte hareket etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kongrede tek aday olan mevcut 11 yıllık başkan Sabri Cavcı, güven tazeledi.