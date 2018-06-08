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'Türkiye güçlü olmazsa Allah korusun bizi yerler'

Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Türkiye bu bölgede ekonomik, askeri, politik açıdan, sosyal politika ve değerler açısından güçlü olmazsa Allah korusun bizi yerler." dedi.

'Türkiye güçlü olmazsa Allah korusun bizi yerler'

Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Türkiye bu bölgede ekonomik, askeri, politik açıdan, sosyal politika ve değerler açısından güçlü olmazsa Allah korusun bizi yerler." dedi.

08 Haziran 2018 Cuma 17:46
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'Türkiye güçlü olmazsa Allah korusun bizi yerler'

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Türkiye, bu bölgede ekonomik, askeri, politik açıdan, sosyal politika ve değerler açısından güçlü olmazsa Allah korusun bizi yerler." dedi.

Recep Akdağ, beraberindeki Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mevlüt Doğan ile Erzurum Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Zafer Ergüney'i makamında ziyaret etti.

Akdağ, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeni reformlara ve ekonomik açıdan yeni hamlelere ihtiyacı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin gelişmesinden rahatsız olanlar bulunduğuna işaret eden Akdağ, şunları dile getirdi:

"Türkiye, uzunca zamandır dize getirilmek istenen ülkedir çünkü Türkiye'nin bulunduğu coğrafya, ABD başta olmak üzere dünyanın zengin ve güçlü ülkelerinin çıkarlarının olduğu bölgede. Suriye'ye baktığınız zaman bunu rahatça görebilirsiniz. Peki ABD, denizaşırı bir yerden Suriye ve Irak'a askeri birliklerini getirince ya da orada bazı terörist gruplar da dahil silah ve mühimmat desteğiyle her türlü desteği verince oluyor da biz burada güçlü Türkiye olmaya çalıştığımızda buna razı olmuyorlar."

Akdağ, bu durumu garipsemediklerini çünkü bunun söz konusu ülkelerin karakteri olduğuna dikkati çekerek, "Daha da güçlü olabilmek için kendi menfaatlerinin peşindeler. Dünyanın her tarafında gerekeni yapıyorlar, biz de gerekeni yapmaya mecburuz." dedi.

Akdağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye, bu bölgede ekonomik, askeri, politik açıdan, sosyal politika ve değerler açısından güçlü olmazsa Allah korusun bizi yerler. Irak'ta, Suriye'de ve seçilmiş iktidarın olduğu Mısır'da yaptılar. Mısır'da o darbeyi yapan kişinin arkasında bugün bu Batılı güçler var. Ona yardımcı ve destek oluyorlar ama hiç ona diktatör demiyorlar. Utanmadan, sıkılmadan bu milletin gerçekten merhametli, şefkatli, insan sevgisi olan liderine diktatör deme cüretini ve küstahlığını gösterenler hiç Mısır'daki diktatöre, diktatör falan demiyor."

Akdağ, bir Müslüman bir yerde mağduriyete uğradığı zaman gözlerini çevirip bakmayanların, kendilerinden birinin burnu kanadığı zaman dünyayı ayağa kaldırdıklarını söyledi.

"FETÖ elebaşıları Avrupa'da dolaşıyor"

Türkiye'nin bu bölgede kurulan oyunları kabul etmediğini ve gerekirse bu oyunları bozmak için milletçe yapması gerekeni yapacağını gösterdiğine dikkati çeken Akdağ, şunları kaydetti:

"Türkiye'de terörü alt ettiğimizi gördükleri için Suriye'de o terörün uzantısını geliştirdiler. Terör, Türkiye'nin ayağının en büyük zinciri, prangası, büyük bir ayak bağı. Senelerdir bir taraftan DHKP-C'yi aşırı sol örgüt olarak, diğer taraftan PKK'yı Türkiye'nin başına bela ettiler ve desteklediler. Şimdi bu destek lafı havada kalmasın. Bütün bu terör örgütlerinin elebaşıları Avrupa'da yaşıyor. DEAŞ'ın bir proje örgütü olarak kurulduğu artık biliniyor. FETÖ'nün elebaşının Pensilvanya'da neden tutulduğunu zannediyorsunuz. Bütün FETÖ'nün elebaşıları Avrupa'da dolaşıyor. İade istiyoruz, vermiyorlar. Yani biz güçlü olmak ve ekonomimizi güçlü tutmak zorundayız. Bunun için 24 Haziran'da güçlü Meclis ve yeni bir Cumhurbaşkanlığı Hükümeti kurmalıyız."

Recep Akdağ, daha sonra Aziziye Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman'ı ziyaret etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Recep AkdağFETÖ
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