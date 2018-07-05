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Türkiye güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türkiye'nin meseleleri çok. Parlamentomuz, Cumhurbaşkanımız bu meseleleri aşacak güce sahiptir. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir." dedi.

Türkiye güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türkiye'nin meseleleri çok. Parlamentomuz, Cumhurbaşkanımız bu meseleleri aşacak güce sahiptir. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir." dedi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 17:31
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Türkiye güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir

YOZGAT

Başbakan Yardımcısı ve Hükumet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türkiye'nin meseleleri çok. Parlamentomuz, Cumhurbaşkanımız bu meseleleri aşacak güce sahiptir. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine geçmiş olmanın rahatlığını Türkiye yaşıyor." dedi.

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den Yozgat Milletvekili seçilen Bozdağ ile Yusuf Başer, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti İl Başkanı Celal Köse ve partililerle Yozgat Adliyesine geldi.

Bozdağ ve Başer, İl Seçim Kurulu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Turgay Çorak'tan mazbatalarını aldı.

Tören sonrası konuşan Bozdağ, parlamentonun cumartesi günü yemin töreniyle yeni dönemine başlayacağına değinerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanının yeminiyle beraber de Türkiye yeni hükumet sistemiyle yeni bir döneme başlayacaktır. Öncelikle yeni hükumet sistemimizin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Yeni Parlamentomuza, yeni Cumhurbaşkanımıza gönülden başarılar diliyoruz. Türkiye'nin meseleleri çok. Parlamentomuz, Cumhurbaşkanımız bu meseleleri aşacak güce sahiptir. İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ne geçmiş olmanın rahatlığını Türkiye yaşıyor."

"Herkes seçim sonuçlarından memnun"

Bozdağ, 7 Haziran seçimleri sonucu AK Parti'nin tek başına iktidar olabileceği çoğunluğu alamaması üzerine ülkede bir belirsizlik ve tedirginlik oluştuğunu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz gibi 7 Haziran seçimleri sonucunda AK Parti parlamentoda tek başına çoğunlukla iktidar kurma yetkisini elde edemeyince Türkiye'de çok büyük sorunlar olmuştu. Koalisyon olacak mı? Olacaksa kimlerle olacak? Hangi parti hangi bakanlığı alacak? Bunlar tartışıldı ve Türkiye bununla çok uzun bir zaman kaybetti. Büyük belirsizlikler, tedirginlikler yaşandı ama dikkat ederseniz 24 Haziran seçimleri sonrasında sonuçlar açıklandığında AK Parti parlamentonun salt çoğunluğunu elde edemedi ama Türkiye'de bir sıkıntı var mı? Yok. Bir kriz var mı? Yok. Bir belirsizlik var mı? Yok. 'Hükumet kim olacak, kiminle kim koalisyon kuracak' diye bir tartışma var mı? Yok. Çünkü yeni hükumet sistemi siyasi istikrarı, güçlü iktidarı kalıcı bir şekilde sistem gereği sandıkta tayin ediyor ve bundan da ülkemiz kazanıyor. Şu anda yeni hükumet sistemimizin ilk ortaya koyduğu kazanım bu güçlü istikrar, güçlü iktidar ve bunun doğurduğu güvendir. Bu güven nedeniyle herkes seçim sonuçlarından memnundur. O nedenle de yeni dönemde inşallah bu sistem ülkemize daha çok şey kazandıracaktır. Ben şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Bekir BozdağTürkiye
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