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"Türkiye ekonomisinde olumsuz sinyaller görmezden geliniyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, Türkiye ekonomisinin olumsuz sinyalleri üst üste aldığını ancak bu sinyallerin görmezden gelindiğini bildirdi.

"Türkiye ekonomisinde olumsuz sinyaller görmezden geliniyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, Türkiye ekonomisinin olumsuz sinyalleri üst üste aldığını ancak bu sinyallerin görmezden gelindiğini bildirdi.

31 Ocak 2017 Salı 11:55
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"Türkiye ekonomisinde olumsuz sinyaller görmezden geliniyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, yaptığı yazılı açıklamada, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma yönelik değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen ekonomik güven endeksinin bir önceki aya göre yüzde 3,9, bir önceki yıla göre ise yüzde 9,6 azaldığını hatırlattı.

Ekonomide kötüye gidişin sinyallerinin uzun zamandır görülmesine rağmen AK Parti'nin anayasa değişiklik çalışmalarına öncelik vererek, ekonomik ve toplumsal sorunları göz ardı ettiğini ileri süren Karabıyık, "Anayasa değişikliği ve başkanlık sistemine geçiş, hükümetin gündeminin ilk maddesi olarak tutulmaya devam edilirse, ekonomik sorunlar katlanarak artmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Karabıyık, şubat ayı ekonomi güven endeksi rakamlarının da çok önemli olduğuna işaret ederek, ekonomideki kötü gidişatın boyutlarını görmek için, anketler ve araştırmalardan önce, vatandaşla, esnafla, pazar alışverişi yapanlarla, gençlerle, emekliyle, iş dünyasıyla konuşmanın yeterli olacağını bildirdi.

"Sinyaller görmezden geliniyor"

İmalat sanayinin kısa dönemde yapıp yapamayacaklarının göstergesi olan iktisadi yönelim anketinin, 2017'nin Ocak ayında, reel kesimin 2009 krizinden sonra, son 7 yılın en kötü dönemde olduğunu gösterdiğini savunan Karabıyık, şunları kaydetti:

"Bu tablo sanayicinin umutsuz olduğunu gösteriyor. Sanayide umutsuzluk varsa esnafta da vardır. Bu umutsuzlukların esas göstergesi, vatandaşın geleceğine güvenle bakamaması ve para harcamaktan kaçınmasıdır. Ancak tüm bu söylediklerimiz, işsizliği, hane halkı gelirini, yoksulluğu, geçim sıkıntısını daha fazla tetikler. Ancak maalesef 'başkanlık sistemi' koşuşturmasında bunların hepsi göz ardı edilmektedir. Türkiye ekonomisi olumsuz sinyalleri üst üste alıyor ancak bu sinyaller görmezden geliniyor. Buradaki korkumuz işsizliğin daha fazla artması ve zaten düşmüş olan hane halkı refah seviyesinin daha da düşecek olmasıdır."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPLale KarabıyıkAK Parti
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