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"Türkiye dönüşüme imza atmak zorunda"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, değişim zamanı olduğunu belirterek, "Türkiye büyük bir değişim ve dönüşüme imza atmak zorunda. Dünya hızla değişiyor, biz yerimizde sayıyoruz." dedi.

"Türkiye dönüşüme imza atmak zorunda"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, değişim zamanı olduğunu belirterek, "Türkiye büyük bir değişim ve dönüşüme imza atmak zorunda. Dünya hızla değişiyor, biz yerimizde sayıyoruz." dedi.

09 Haziran 2018 Cumartesi 13:51
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"Türkiye dönüşüme imza atmak zorunda"

Bazı programlara katılmak üzere Antalya'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazipaşa ilçesinde partililerce karşılandı. Daha sonra Alanya'ya geçen Kılıçdaroğlu, Kültür Merkezi'nde muhtarlar, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve turizmcilerle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada, 24 Haziran'da sandığa herkesin kendisini, çevresini, ailesini düşünerek gitmesini ve oy kullanmasını istedi.

Turizm konusunda Türkiye'nin ciddi değişim ve dönüşümü gerçekleştirmediğini savunan Kılıçdaroğlu, turizm alanında tanıtımın yetersiz olduğunu, gelir düzeyi yüksek turistin gelmediğini, bunda izlenen dış politikanın etkili olduğunu bildirdi.

Paris'teki bir yıldızlı otel fiyatının, Türkiye'deki beş yıldız otel fiyatından daha yüksek olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, "Ön yargılarınızla sandığa gidip oy kullanmayın. Türkiye'nin geleceğini, düşünerek oy kullanmak zorundayız. Eğer demokrasi yoksa bir ülkede turist de gelmez. OHAL var. Niye var? Suriye'deki bir tabloyla mı karşı karşıyayız hayır. Can ve mal güvenliğini sağlayan yargının tarafsız ve bağımsız olması gerekir." ifadesini kullandı.

"Gerçek demokratik parlamenter sistemi savunuyoruz"

Milli iradenin parlamentoya tam yansımasını istediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, darbe hukukundan arınmış, gerçek demokratik bir parlamenter sistemi savunduklarını belirtti.

Türkiye'nin geleceğinin bir kişiye emanet edilemeyeceğini, bir kişiye emanet edilen ülkelerin tarih sayfasından silindiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Bunun değişmesi lazım. Demokrasiyi savunmak sadece benim görevim değil. Hangi partiye oy verirseniz verin tüm vatandaşların ortak paydası demokrasi olmak zorundadır." dedi.

Türkiye'nin umudunun öğretmen Muharrem İnce olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, işin temelinin eğitim olduğunu, her türlüğü kaynağı eğitime ayıracaklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu, öğretmenler için kanun çıkarıp, devlet memurları kanunundan çıkararak, ayrı bir sınıf olacağını vurgulayarak, toplumun en saygın sınıfının öğretmenler olacağını aktardı.

"Artık değişim zamanı Türkiye büyük bir değişim ve dönüşüme imza atmak zorunda. Dünya hızla değişiyor, biz yerimizde sayıyoruz." diyen Kılıçdaroğlu, KHK ile görevlerine son verilen bütün akademisyenlerin hepsini fakültelere, görevlerine iade edeceklerini belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal Kılıçdaroğlu
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