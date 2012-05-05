Türkiye demokrasisini güçlendiriyor

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Gaziantep Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ''Sosyal Problemlere Peygamber Yolu'ndan Çözümler'' uluslararası sempozyumu öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı.



Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine Bozdağ, Genelkurmay'ın açıklamalarıyla hakaret ve iftiraya karşı kendini savunduğunu belirtti. Basın yayın organlarında çıkan açıklamalara bakıldığında Türkiye'de bazı kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin demokrasiye, hukuk devletine, milletin iradesine sıkı sıkıya bağlı olmasından ve milletle, hukukla, demokrasiyle birlikte olmasından fevkalade rahatsızlık duyduklarını gösterdiğini söyledi.

''Bu rahatsızlıklarını bir iftira ve hakaret yoluyla da dışa vurdular'' diyen Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bu dışa vurum bir nevi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin manevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif mahiyetindedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine karşı hakaret ve iftira yapan veya tahkir ve tezyifte bulunan kişilere karşı kendisini savunması ve bu noktada görüşlerini açıklamasının eleştirilecek bir yönü yok. Asıl eleştirilmesi gereken bana sorarsanız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin demokrasiden, hukuktan ve milli iradeden yana olan duruşundan rahatsız olan, omuzlarında rütbesi olmayan rütbelileri eleştirmek lazım.

İşin doğrusu onları eleştirmek lazım. Bir de tabi İstanbul Barosu gibi Türkiye'nin en önemli barolarından biri hukuku, adaleti, demokrasiyi savunması gerekenler, o cübbenin altında bunu müdafaa etmesi gerekenlerin başkanı bunu söylerse, yani demokrasiyi, hukuk devletini, adaleti, milli iradeyi içine sindirememiş bir yaklaşımı seslendirirse esas ayıp olan, utanılacak olan budur. Doğrusu İstanbul Barosu'nun başkanına bu tutum, bugüne kadar söyledikleri dikkate alınırsa yakışmıştır. Zira bugüne kadar hukuku değil, demokrasiyi değil, milli iradeyi değil, maalesef İstanbul Barosu gibi bir baro başka şeylerin peşinde koşmuştur. Umarım tarih onları da yazacaktır.''

Milli iradeyi güçlendiren adımlar

Bozdağ, bir gazetecinin ''30 Ağustos resepsiyonunun Köşk'te kutlanacak olmasını nasıl değerlendirdiğini'' sorması üzerine de Türkiye'nin demokrasisini, hukuk devletini güçlendirdiğini ve yoluna bu şekilde devam ettiğini söyledi. Bunun normalleşmenin ve sivilleşmenin Türkiye'de olumlu anlamda değişmenin bir adımı olduğunu ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu:

''Biliyorsunuz daha önce Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) oturma düzeni vardı, Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) ayrı bir oturma düzeni vardı, bayramlarda farklı bir şey vardı, 23 Nisan resepsiyonu gibi bazı resepsiyonlarda eşsiz davetiyeler vardı. Baktığınızda bunların hepsi artık tarihe kavuştu ve bütün bunları ortadan kaldıran adımlar Türkiye'nin demokrasisini güçlendiren, hukuk devletini güçlendiren, milli iradeyi güçlendiren adımlardır. Esasında bu normal bir iştir. Normal bir işin sorulabilir olması bile Türkiye'de yaşanan anormalliğin ne kadar içselleştirildiğini gösterir. Umarım artık böyle sorular da artık Türkiye'de sorulmaz çünkü artık Türkiye normalleşiyor.''

Muhtıra değil, hakaretlere cevap

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, bir gazetecinin ''Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamalarının muhtıra olarak değerlendirildiğini'' ifade ederek bu konudaki görüşünü sorması üzerine ise ''Bir muhtıra değil. Her kişi veya her kurum, kendisine bir iftira yapıldığında, bir tahkir ve tezyif yapıldığında, bu iftirayı yapanlara, tahkir ve tezyif yapanlara cevap vermesi bir haktır, ondan da öte bir vazifedir. Eğer Genelkurmay Başkanı gündelik siyasi konulara ilişkin bir değerlendirme yapsaydı, siyasete dönük bir eleştiride bulunsaydı o zaman biz de kendisini eleştirirdik ama verilen cevaba baktığınızda Genelkurmay'a dönük tahkir ve tezyife Genelkurmay Başkanı'nın verdiği bir cevap vardır'' diye konuştu.