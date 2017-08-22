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"Türkiye'de yaşanan adaletsizliğe dikkat çektik"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, "Adalet Yürüyüşü gerçekleştirdik ve Ankara'dan İstanbul Maltepe'ye yaklaşık 435 kilometre yürüdük. Türkiye'de yaşanan adaletsizliğe dikkat çektik." dedi.

"Türkiye'de yaşanan adaletsizliğe dikkat çektik"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, "Adalet Yürüyüşü gerçekleştirdik ve Ankara'dan İstanbul Maltepe'ye yaklaşık 435 kilometre yürüdük. Türkiye'de yaşanan adaletsizliğe dikkat çektik." dedi.

22 Ağustos 2017 Salı 14:58
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"Türkiye'de yaşanan adaletsizliğe dikkat çektik"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit TorunCHP Çanakkale Milletvekilleri Muharrem Erkek ve Bülent Öz ile 26-29 Ağustos tarihlerinde Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda gerçekleştirilecek Adalet Kurultayı için incelemelerde bulunmak üzere Çanakkale'ye geldi.

Partisinin İl Başkanlığında basın mensuplarıyla bir araya gelen Torun, kurultay öncesinde bölgede inceleme yapıp görüş alışverişinde bulunacaklarını ifade etti.

"Türkiye'de adalet talep eden herkes cesaret buldu"

Torun, kurultay alanının 26 Ağustos'a kadar tam anlamıyla hazır hale getirileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bir Adalet Yürüyüşü gerçekleştirdik ve Ankara'dan İstanbul Maltepe'ye yaklaşık 435 kilometre yürüdük. Binler, milyonlar bizimle yürüdü ve adalet talebimizi ilettik. Türkiye'de yaşanan adaletsizliğe dikkat çektik. Bu çok kabul gördü. Türkiye'de adalet talep eden ve hukuksuzluğa karşı çıkan herkes bu anlamda cesaret buldu ve üzerindeki bu korkuyu, endişeyi bir tarafa bıraktı. Çanakkale'de yapacağımız Adalet Kurultayı yürüyüşümüzde talep ettiğimiz adaletin bir açılımı. Yaklaşık 8 ana konu ve 15-20'nin üzerinde farklı konuda adalet talebimizi yineleyeceğiz. Günde, öğleden önce ve sonra olmak üzere iki konu işleyeceğiz."

"Adalet anıtı yapacağız"

Kurultay sürerken çalıştaylar yapılacağına değinen Torun, "Alan içerisinde Türkiye'de yaşanan adaletsizliklerle ilgili hukukun gerçekleşmediği belli davalarla, konularla ilgili bir hafıza sokağımız olacak. Bir adalet kutumuz olacak. Orada daha sonra Çanakkale'mizde inşa edilmek üzere bir adalet anıtı gerçekleştireceğiz. 'Adalet için bir tuğla da sen koy' diyeceğiz ve yüzyıllara hitap edecek. Türkiye'de bugün yaşanan adaletsizliği simgeleyecek bir adalet anıtı da gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra kurultayımızda birçok konuda akademik, bireysel çalışmalar olacak. 4 gün boyunca dolu dolu bir program gerçekleştireceğiz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Seyit TorunCHP
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