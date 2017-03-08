"Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimleri kriz olmaktan çıkacak"

Başbakan Binali Yıldırım, Bornova'da İstanbul-Bursa-İzmir otoyol kesiminin açılış törenine katıldı.

Anayasa değişikliğini anlatmak için halkla bir araya geldiklerini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu anayasa değişikliğini biz ne kadar anlatalım diye uğraşıyoruz ama aslında Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür etmemiz lazım. Bizim anlatamadığımızı çok güzel bir şekilde anlattı. 'Şimdi eğer başbakanla cumhurbaşkanı ayrı partilerden olursa, anlaşamazlarsa ne olacak' dedi. Kemal bey aslında sağ olsun bizim anlatamadığımızı bütün Türkiye'ye anlattı. Biz de tam bunu diyoruz. İşte bu sistem, mevcut sistem bunu getiriyor. Buradaki anlaşmazlığı, yetki tartışmasını ortadan kaldırıyor ama bir detay var. Sayın Kılıçdaroğlu sistemin değiştiğinin farkında değil, yorgunluğuna rastlamış. Bakın bu gelen sistemle artık Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimleri olay olmaktan, kriz olmaktan çıkacak."

"Dayatmaları tanımayız"

Kararı halkın vereceğini belirten Yıldırım, 2007'de cumhurbaşkanını bize seçtirmediler, 367 icadı çıkardılar ama biz de dedik ki biz bunları tanımayız, dayatmaları tanımayız. Bizim tanıyacağımız tek merci millettir, İzmirlidir. Millete gideriz dedik ve şimdi cumhurbaşkanını millet seçiyor. Bu meseleyi hallettik. İşte getirilen bu değişikliğin en önemli kısmı artık hükümetler sandıkta vatandaş tarafından kuruluyor. Siz seçim yaparken 5 yıllığına Türkiye'yi yönetecek kadroları da seçiyorsunuz. Bir dahaki seçimde isterseniz yeniden seçiyorsunuz, isterseniz değiştiriyorsunuz. Mühür sizin, karar sizin." dedi.