"Türkiye çözüm için üzerine düşeni yerine getirmeye hazır"

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın bu sabah Katar ile diplomatik ilişkilerini kesme ve Katar'a yönelik bazı yaptırımlar uygulamaya koyma kararı aldıkları öğrenilmiştir. Bu karardan büyük üzüntü duyuyoruz." ifadesi yer aldı.

Bölgenin çeşitli ülkelerde devam eden krizler nedeniyle derin bir istikrarsızlıktan geçtiği vurgulanan açıklamada, "Böyle bir dönemde bölgesel dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye'nin stratejik iş birliği içinde olduğu, bölgesel barış, güvenlik ve istikrar bakımından önemli bir role sahip bulunan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyelerinin kendi aralarındaki görüş ve yaklaşım farklılıklarını diyalog yoluyla çözmeleri en halisane temennimizdir." denildi.