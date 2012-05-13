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Türkiye bir gün başkanlık sistemine geçecek

Bozdağ, Türkiye'nin bir gün başkanlık sistemine geçeceğini, diğer yolların çıkmaz sokak olduğunu söyledi.

Türkiye bir gün başkanlık sistemine geçecek

Bozdağ, Türkiye'nin bir gün başkanlık sistemine geçeceğini, diğer yolların çıkmaz sokak olduğunu söyledi.

13 Mayıs 2012 Pazar 16:01
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Türkiye bir gün başkanlık sistemine geçecek

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti il kongresine katılmak üzere geldiği Mardin'de yaptığı açıklamada, Mardin'in Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olduğunu ifade etti. ''Mardin, kardeşliğin başkenti, dinlerin ve dillerin buluştuğu, birleştiği, kaynaştığı bir yerdir'' diyen Bozdağ, Mardin'e "büyükşehir" müjdesi verdi. Bozdağ, ''Önümüzdeki günlerde TBMM'ye kanun tasarısı sevk edilecek ve yasalaşması sağlanacak. Mardin için de hayırlı olsun'' dedi.

Galatasaray'ın şampiyonluğu
Bozdağ, gazetecilerin Galatasaray'ın şampiyonluğuna ilişkin sorusu üzerine ise ''Hayırlı olsun. Sonuç itibarıyla bu bir rekabettir. Bir yerde bitmesi gerekiyor. Son maçta bitti Galatasaray şampiyon oldu. Gerçi gönlüm Fenerbahçe'nin şampiyonluğundan yanaydı ama ne yapalım topun adaleti böyle oldu. Hayırlısı olsun'' dedi.

Diğer yollar çıkmaz sokak
Bozdağ, Türkiye'nin başkanlık sistemini tartışa tartışa yoluna devam edeceğini belirterek, ''Ama bu sisteme de bir gün geçecektir. Ben buna inanıyorum. Çünkü diğer yollar, diğer sistemler çıkmaz sokaktır, milletin aradığı huzuru, güveni, istikrarı ve refahı temin edememiştir, temin etmesi de mümkün gözükmüyor... Türkiye'yi geciktirmenin anlamı yok. Geciktirmek de Türkiye'ye bir başka kötülüktür. Doğru işi doğru zamanda yapmak, millete ve ülkemize kazandırır'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 13.05.2012 08:01
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Bir Gün Başkanlık Sistemine Geçecek
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