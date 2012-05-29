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Türkiye artık kalleşlerin askerimi şehit ettiği ülke değil

Erdoğan, "Türkiye artık CHP dönemlerindeki gibi BDP'li kalleşlerin, PKK'lı kalleşlerin askerimi arkadan şehit ettiği bir ülke değildir" dedi

Türkiye artık kalleşlerin askerimi şehit ettiği ülke değil

Erdoğan, "Türkiye artık CHP dönemlerindeki gibi BDP'li kalleşlerin, PKK'lı kalleşlerin askerimi arkadan şehit ettiği bir ülke değildir" dedi

29 Mayıs 2012 Salı 14:01
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Türkiye artık kalleşlerin askerimi şehit ettiği ülke değil
TBMM - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin TBMM grup toplantısında, milletvekillerine ve partililere hitap etti.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Pınarbaşı'ndaki terör saldırısını yapan aracın neden imha edilmediğini sorduğunu hatırlatarak, ''Bu tavır, terör konusunda cehaletin, istismarın tarihi nitelikte itirafıdır. O araç imha edilse, içinden siviller çıksa, CHP Genel Başkanı, 'Yargısız infaz yapıldı' diyecekti'' ifadesini kullandı.
Terörle mücadelede kimi zaman vahim hatalar yapıldığını kaydeden Erdoğan, Bingöl'de, Hatay'da, Aydın'da, Antalya'da masum vatandaşların zarar gördüğünü, bundan dolayı da onlarca polisin ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığını bildirdi.

Umarım BM de sabrının sınırındadır
Suriye'de yaşanan olaylara da değinin Erdoğan, ''Suriye yönetimine sadece el-Huleli 50 masum yavrunun vebali dahi yeter. Bu gözü dönmüşlüktür. Bu insanlık dışı katliam, insanlığa ait ne varsa insanı insan yapan hangi değer varsa onu artık ayaklar altına alıp çiğnemektir'' ifadelerini kullandı.
Sabrın da bir sınırı olduğunu ifade eden Erdoğan, "İnanıyorum ki BM Güvenlik Konseyi'nin de inşallah sabrının bir sınırı vardır. Akan her damla kan, Suriye yönetiminin olduğu kadar, bu yönetimin vahşetine çanak tutanların da eline, yüzüne bulaşmıştır ve tarih boyunca da o leke oradan çıkmayacaktır'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 29.05.2012 06:02
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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