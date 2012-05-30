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Türkiye 1982 Anayasası'nın içine sığmıyor

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 1982 Anayasası'nın Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap vermediğini belirterek, "Türkiye bu anayasanın içine sığmıyor" dedi

Türkiye 1982 Anayasası'nın içine sığmıyor

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 1982 Anayasası'nın Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap vermediğini belirterek, "Türkiye bu anayasanın içine sığmıyor" dedi

30 Mayıs 2012 Çarşamba 14:06
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Türkiye 1982 Anayasası'nın içine sığmıyor
ANKARA - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) Mayıs ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'nin birçok sorunu olduğunu belirterek, bu sorunların bir kısmının kısa vadede çözülebilecek bir kısmının ise daha uzun vadede çözülmesi gereken sorunlar olduğunu söyledi.

Türkiye'nin birçok sorununun yanında bir de anayasa sorunu bulunduğunu dile getiren Çiçek, anayasa sorunun yanı sıra mevcut anayasadan kaynaklanan sorunların da varlığına dikkati çekti.
Eskiden bir gazetenin logosunda ''Her sabah dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir başlangıçtır'' ifadesinin yer aldığını anlatan Çiçek, ''Her sabah dünya yeniden kurulur ama Türkiye için her sabah Türkiye için yeni bir anayasal sorundur, yeni bir anayasal gerginliktir'' diye konuştu.
Yaşanan tartışma ve gerginliklerin özünün anayasaya dayandığını kaydeden Çiçek, şunları söyledi:
''Bu anayasa, Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Artık Türkiye bu anayasanın içine sığmıyor. Sığmadığı için de her gün bir tarafını tamir etmekle uğraşıyoruz. O zaman da bütünlük kalmıyor.''

AA

Son Güncelleme: 30.05.2012 06:07
Anahtar Kelimeler:
1982 Anayasası
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