Türkiye 1982 Anayasası'nın içine sığmıyor

ANKARA -

Cemil Çiçek, Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) Mayıs ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'nin birçok sorunu olduğunu belirterek, bu sorunların bir kısmının kısa vadede çözülebilecek bir kısmının ise daha uzun vadede çözülmesi gereken sorunlar olduğunu söyledi.



Türkiye'nin birçok sorununun yanında bir de anayasa sorunu bulunduğunu dile getiren Çiçek, anayasa sorunun yanı sıra mevcut anayasadan kaynaklanan sorunların da varlığına dikkati çekti.

Eskiden bir gazetenin logosunda ''Her sabah dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir başlangıçtır'' ifadesinin yer aldığını anlatan Çiçek, ''Her sabah dünya yeniden kurulur ama Türkiye için her sabah Türkiye için yeni bir anayasal sorundur, yeni bir anayasal gerginliktir'' diye konuştu.

Yaşanan tartışma ve gerginliklerin özünün anayasaya dayandığını kaydeden Çiçek, şunları söyledi:

''Bu anayasa, Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Artık Türkiye bu anayasanın içine sığmıyor. Sığmadığı için de her gün bir tarafını tamir etmekle uğraşıyoruz. O zaman da bütünlük kalmıyor.''