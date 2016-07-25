'Türkiye 15 Temmuz'u fırsata çevirebilir'

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin içinde bulunduğu süreçte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir liderler zirvesi yapılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Gök, bunun, ülkenin normalleşmesine de katkı sağlayacağını belirtti.

Siyaset kurumunun, 15 Temmuz gecesi darbe girişimi sırasında başarılı bir sınav verdiğine işaret eden Gök, milli egemenlik etrafında gösterilen birliğin darbecilerin moralini çökerttiğini, halkın sokağa inmesiyle de girişimin engellendiğini kaydetti.

Gök, "Elbette süreç devam ediyor. Daha önümüzde tehlikeler var. İşte bu tablo içinde bütün siyasi partilere, kurumlara, Cumhurbaşkanı'na düşen görev, Türkiye'yi bir an önce normalleştirecek, herkesin birbiri ile diyaloğunu artıracak adımları atmaktır. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığındaki bu toplantı, umarım buna vesile olur. Herkesin 15 Temmuz'dan önceki görüşlerini gözden geçirerek, bundan sonra siyasi partilerin demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru olduğu gerçeğini gözardı etmeden, daha katılımcı, beraberlik içinde çalışma yürütmesi gerekir." diye konuştu.

"Biz de elimizdeki bilgi ve belgeleri iktidarla paylaşmaya hazırız"

Devlet yönetiminde liyakat esasının gözardı edilmesinin yaşanan olumsuzluklarda payı bulunduğunu de ileri süren Gök, şunları söyledi:

"Türkiye'nin bu tablodan süratle kurtulması gerekiyor. Ülkede liyakatlı olanın işin başına geleceği bir devlet aygıtını, ortamını oluşturmak hepimizin görevidir. Biz bu anlamda elimizden gelen katkıyı yapacağız. Bu sürecin iktidar partisine yüklediği çok önemli bir sorumluluk var. Bu süreçlerde yapılacak en küçük yanlışlıklar çok başka sıkıntılara yol açabilir. Hukukun evrensel ilkeleri ve adalet anlayışı içinde hesap sorulmalıdır. Provokatif ihbarlar olduğu, kişilerin birbirlerini ihbar ettiğine dair bilgiler geliyor bize."

Bu sürecin ayıklanarak, dikkatli ve mutlaka muhalefet partilerini de bilgilendirerek, götürülmesinde yarar olduğunu kaydeden Gök, " Biz de elimizdeki bilgi ve belgeleri iktidarla paylaşmaya hazırız. Bu süreci aşarak, Türkiye'yi demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olma yolunda daha dev adımların atılabileceği bir ortama sürükleyebiliriz. 15 Temmuz gecesi bir kabustu ama eğer siyasi partiler, iktidar, herkes aklını ve soğukkanlılığını kullanırsa, Türkiye 15 Temmuz'u fırsata çevirebilir. Biz böyle bir sürece katkı vermeye hazırız." diye konuştu.