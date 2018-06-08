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"Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu siyasetin içinde olamaz"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, "Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu, siyasetin içinde olamaz, siyasi partilerin iftar sofralarında rakipler eleştirilirken alkış yapamaz. Alkış yaparsan 30 Ağustos'ta gönderirim seni, hiç şansın yok." dedi.

"Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu siyasetin içinde olamaz"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, "Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu, siyasetin içinde olamaz, siyasi partilerin iftar sofralarında rakipler eleştirilirken alkış yapamaz. Alkış yaparsan 30 Ağustos'ta gönderirim seni, hiç şansın yok." dedi.

08 Haziran 2018 Cuma 16:40
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"Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu siyasetin içinde olamaz"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Karabük Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde, bir Cumhuriyet kentinde olduğunu ifade ederek, Karabük'ün bir köyken nasıl bugünlere geldiğini anlattı. 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının "fabrikalar kuran fabrika" unvanına sahip olduğunu belirten İnce, ülkede son 16 yılda fabrika yapılmadığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Muharrem İnce, "Ben meydanlarda aş diyorum, çocuklara iş diyorum, tencerede et diyorum, o gelmiş meydanlara 'kıraathane açacağım' diyor. Ben fabrika açacağım diyorum, o 'kıraathane açalım' diyor. Ben çocuklara, gençlere iş diyorum, o bedava kek verecekmiş." ifadelerini kullandı.

Emeklilere ikramiyelerin tam verilmediğini öne süren İnce, bir emekliden aldığı ödeme makbuzunu miting alanındakilere gösterdi. Bazı videolar izleten İnce, eleştirilerini sürdürdü.

Bir iftar programında Erdoğan'ın kendisini eleştirirken bir paşanın alkışladığını hatırlatan İnce, "Paşa alkışlayamaz. Onu emekli ederim hiç şansı yok. Dediğimizin arkasındayım. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu, siyasetin içinde olamaz, siyasi partilerin iftar sofralarında rakipler eleştirilirken alkış yapamaz. Alkış yaparsan 30 Ağustos'ta gönderirim seni, hiç şansın yok. Başarılı bir paşaymış, olabilir. Başarılıysa yaptığı görevden dolayı ödülünü veririm, yanlış yaptığında da cezasını veririm. Kimsenin babasının çiftliği değil Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye sahipsiz de değil." diye konuştu.

"Wikipedia serbest olacak, Passolig kalkacak"

Sosyal medyada yayımlanan bisiklete ve traktöre binerken, harmandalı oynarken montajlanmış fotoğraflarını alandakilere gösteren İnce, fotoğrafların montajlanıp çarpıtıldığını belirtti.

İnce, vaatlerini şöyle sıraladı:

"En düşük emekli maaşı bin 500 lira olacak. Ramazan ve Kurban bayramlarında emekliler bir asgari ücret alacak. Emekli maaşları arasındaki fark 9 kat, bu farkı mutlaka düşüreceğiz. Gençler 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500'er lira olmak üzere gençlik ve Cumhuriyet bursu alacaksınız. İki yıl içinde hiçbirinizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim, söz. Sizleri yurt dışına göndereceğiz, dil öğreteceğiz, dünya vatandaşı olacaksınız. Wikipedia serbest olacak, Passolig kalkacak. Gençlerle marka yaratacağız."

Hemen barışacaklarını, ekonomik olarak büyüyeceklerini ve adil bölüşeceklerini kaydeden İnce, hesap veren bir cumhurbaşkanı olacağını, mal varlığını açıkladığını, köydeki 3 koyun ve arı kovanlarını unuttuğunu dile getirdi.

Muharrem İnce'ye konuşmasının ardından Karabük'te üretilen ilk Türk demiri numunesi ve bir gazi tarafından plaket takdim edildi.

AA

Son Güncelleme: 08.06.2018 16:50
Anahtar Kelimeler:
Muharrem InceTSKTürk Silahlı KuvvetleriCHP
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