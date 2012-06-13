Türk polisi hak ve özgürlüklerin güvencesi

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, polisin hak ve özgürlüklerin güvencesi olduğunu bildirdi.

ANKARA

Şahin, Ankara Polis Koleji'nin 62. dönem mezuniyet törenindeki konuşmasında, Türk polis teşkilatının bir buçuk asrı aşan tecrübesi, iki yüz bine yaklaşan eğitilmiş insan gücü ve çağın gereklerine uygun teknik donanımıyla ülkede, emniyet ve asayiş hizmetlerini başarıyla yürüttüğünü söyledi.

Emniyet teşkilatının suçla mücadelede modern teknolojinin sunduğu her türlü imkandan yararlandığını bildiren Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Suçları önleme veya suçla mücadele stratejimiz, çalışmalarımızı, bireysel hak ve özgürlükleri kısıtlamadan, fakat güvenlik alanında zafiyete neden olmayacak şekilde yürütmektir. Güvenlik, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına hizmet eden bir araç olup, özgürlükleri korumanın da bir ön şartıdır. Günümüzde toplumların çağdaşlık düzeyi belirlenirken, kolluk uygulamalarında da insan hak ve özgürlüklerine gösterilen saygı arasında ilişki kurulmaktadır. Ülkemizin demokrasi yolculuğuna kurumsal duruşu ve başarısıyla önemli katkısı olan Türk polis teşkilatı, birey hak ve özgürlüklerinin kısıtlayıcısı değil, güvencesidir. Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı asla taviz vermeyeceğimiz değerlerimizdir.''