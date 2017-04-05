CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Samsun'un Çarşamba ilçesinde partisince Zübeyde Hanım Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Diyarbakır'da asılan "Her evet Şeyh Sait ve arkadaşlarına bir fatihadır" yazılı pankartla ilgili değerlendirmede bulundu.

Koç, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da milliyetçi kardeşlerimizden oy alma şansı azalınca başka kartlar oynamaya başladılar. Ölülerin arkasından rahmet okunur. İnancımız bunu gerektirir. Ölülerin arkasından konuşulmaz ama Şeyh Sait'i bir konuda hatırlamak lazım. Şeyh Sait, Cumhuriyet kurulduktan sonra İngiliz ajanı olarak bu ülkede isyan çıkartan bir ajandır, bir vatan hainidir. Türk milletinin bir özelliği var, ölülerimize Fatiha okuruz ama vatan hainlerinin ardından asla Fatiha okumayız. Türk milleti vatan hainlerinin ardından lanet okur."