ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, yazılı açıklamasında, 2018-2020 Orta Vadeli Plan'daki turizm hedeflerini değerlendirdi.

Turizm gelirlerinde ciddi bir azalma olduğunu, hükümetin de bir yıl içinde gelir hedeflerini ikinci kez küçülttüğünü savunan Budak, hükümetin, 2017 için belirlediği 35,5 milyar dolarlık gelir hedefini, geçen yıl 23,5 milyar dolara, bu yıl ise 20 milyar dolara düşürdüğünü belirtti.

Bu hedefin bile tutmama ihtimali bulunduğunu öne süren Budak, "2019 için öngörülen 26 milyar dolar gelir hedefini Türkiye 2008-2009'da yakalamıştı. Yani turizm gelirlerinde 10 yıl öncesine dönüldü." iddiasında bulundu.

Orta Vadeli Plan ile iktidarın turizmdeki kayıp faturasının büyüyeceğini itiraf ettiğini savunan Budak, cari açık veren Türkiye için turizmin, stratejik bir sektör olduğunu, hedef küçülterek turizmde yol alınamayacağını kaydetti.