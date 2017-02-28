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'Turizm 2017’ye 114 bin 859 yabancı turist kaybı ile başladı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, "Turizm 2017’ye 114 bin 859 yabancı turist kaybı ile başladı. Önemli pazarlar olan Almanya’dan yüzde 31, Avusturya’dan yüzde 24, İngiltere’den yüzde 24 kayıp var." dedi.

'Turizm 2017’ye 114 bin 859 yabancı turist kaybı ile başladı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, "Turizm 2017’ye 114 bin 859 yabancı turist kaybı ile başladı. Önemli pazarlar olan Almanya’dan yüzde 31, Avusturya’dan yüzde 24, İngiltere’den yüzde 24 kayıp var." dedi.

28 Şubat 2017 Salı 16:39
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'Turizm 2017’ye 114 bin 859 yabancı turist kaybı ile başladı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, geçen ayın turizm verilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, turizm sektöründe 2016 yılında yaklaşık 1 milyon turist ve 10 milyar dolar düzeyinde gelir kaybı yaşandığını öne sürdü.

Türkiye'ye Ocak 2017'de, kayıp yıl olan 2016 Ocak ayına göre, yüzde 9,81 oranında daha az turist geldiğini kaydeden Budak, Avrupa ülkelerinden gelen kayıpların 2017'de de devam ettiğini savundu.

Budak, hükümet yetkililerinin turizmdeki kayıpların 2017'de giderileceğine yönelik açıklamalar yaptığını ifade ederek, bu hedefin gerçekleşmesi için somut adımların atılmadığı iddiasında bulundu.

Turizmin, 2017'ye de yaklaşık yüzde 10'luk kayıpla başladığını vurgulayan Budak, "Turizm 2017’ye 114 bin 859 yabancı turist kaybı ile başladı. Önemli pazarlar olan Almanya’dan yüzde 31, Avusturya’dan yüzde 24, İngiltere’den yüzde 24 kayıp var. Rusya’da bir toparlanma var, 22 binden 40 bine yükselmiş." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPÇetin Osman BudakTurizm
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