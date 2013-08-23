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Tüm ülkeler büyük bir sınavla karşı karşıya

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Londra'daki temasları çerçevesinde Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Genel Direktörü Ahmet Üzümcü ile görüştü.

Tüm ülkeler büyük bir sınavla karşı karşıya

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Londra'daki temasları çerçevesinde Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Genel Direktörü Ahmet Üzümcü ile görüştü.

23 Ağustos 2013 Cuma 16:47
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Tüm ülkeler büyük bir sınavla karşı karşıya
LONDRA

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'daki temasları çerçevesinde Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Genel Direktörü Ahmet Üzümcü ile görüştü.

Ritz otelinde yapılan görüşme öncesi açıklama yapan Davutoğlu, "En büyük insanlık facialarından birine şahit olduğumuz bugünlerde uluslararası örgütler ve tüm ilgili ülkeler büykü bir sınavla karşı karşıya. Son 2 gün içerisinde insanlık vicdanını derinden etkileyen, hepimizi büyük bir hüzne gark eden videolar, fotoğraflar gördük" dedi.

İnsanlık tarihinde çok büyük zalimliklerin ve acıların yaşandığını ifade eden Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Ancak uluslararası hukukun böylesine geliştiği, hukuk çerçevesinde bu tür dramların engellenmesi üzerine çok ciddi normların oluştuğu bir dönemde bunun gerçekleşmiş olması aslında uluslararası sistemin bazen ne kadar kırılgan olabileceğin en önemli göstergelerinden birisi. Bu önemli konuda uluslararası hukukun bir anlamda alandaki uygulamasını yönlendirmek, yönetmek bu konuda katkıda bulunmak üzere kurulan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün başında genel direktör olarak çok deneyimli diplomatımız Sayın Ahmet Üzümcü'nün bulunması, ülkemiz için de insanlık için de bir şanstır. Böyle günler, çok etkin bir şekilde devreye girilmesi, bu olayların takibi ve engellenmesi için adım atılması gereken günler. Sayın Üzümcü ile daha önce birçok kez örgütün binasında bir araya gelmiştik. Son olarak da Suriye ile ilgili inceleme heyeti oluştuğunda ve genel sekreter çağrıda bulunduğunda bir araya gelmiştik." 

"Ümit ederiz Şam engelleyici bir tutum takınmaz"

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile iki gün önce görüştüğünde, şu anda Şam'da bulunan inceleme heyetinin süratle olayın geçtiği bölgelere gitmesi konusunda çağrıda bulunduğunu belirten Bakan Davutoğlu, "Dün de 35 ülke , bu inceleme heyetinin yetkisinin genişletilmesi ve uzatılması yönünde bir müracaatta bulunduk. Bu müracaat da resmen BM Genel Sekreterliği tarafından Şam yönetimine iletildi. Ümit ederiz bu konuda Şam engelleyici bir tutum takınmaz. Suriye rejimi zaten bu konularda daha önce de çok ciddi şüpheler altındaydı. Suriye'nin bu örgüte üye olmaması, uluslararası hukukun dışında kalma çabası dahi rejimi şüpheli konuma getiriyor. Şimdi bu şüphelerin zail olması için ve nihai bir neticeye ulaşılması için inceleme heyetinin bir an önce bu mahallere gitmesi için engel çıkarılmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

"BM mekanizmasının en etraflı şekilde uygulanmasını beklemekteyiz"

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Genel Direktörü Ahmet Üzümcü de BM inceleme heyetine kimyasal silahların yasaklanması örgütü olarak katkıda bulunduklarını kaydetti.

"Şu anda 9 uzmanımız bu soruşturma komisyonunda yer almaktadır. Geçen hafta pazar gününden itibaren Şam'da bu görevi yürütmektedir" diyen Üzümcü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son gelişmelerden ve kimyasal silahların kullanım iddialarından son derece kaygı duymaktayım. Bu iddiaların en etraflı şekilde soruşturulması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için BM Genel Sekreteri'nin yaptığı çağrıya destek vermekteyim. Şam'daki yetkililerin bunu kolaylaştıracaklarını beklemekteyiz. Suriye kimyasal silahların yasaklanması sözleşmesine üye olmayan 7 ülkeden birisidir. Dolayısıyla bizim örgüt olarak üye ülkelere uygulamakta olduğumuz soruşturma imkanlarından ziyade BM'nin mekanizmasını uygulamak durumundayız. Bu mekanizmanın en etraflı şekilde uygulanmasını beklemekteyiz."

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bugün Londra'dan, İtalya'nın başkenti Roma'ya geçecek. 

AA

Son Güncelleme: 23.08.2013 16:48
Anahtar Kelimeler:
Ahmet DavutoğluMısır
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