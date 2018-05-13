Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101852
ALTIN
182.930
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8334
EURO
5.1310
Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı
Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı
Beste Yoltay Kelebek Şarkısıyla Dillerde
Beste Yoltay Kelebek Şarkısıyla Dillerde
Osmanlıspor kritik virajda
Osmanlıspor kritik virajda
Yıldırım'dan yasa açıklaması
Yıldırım'dan yasa açıklaması
“AŞKIN ADI”
“AŞKIN ADI”

"Tüm ailelerimizi koruyucu aile olmaya çağırıyoruz"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Devletimizin şefkat eli çok büyük, onları ısıtmaya yeter ama aile ortamında yaşamaya tüm çocukların hakkı vardır. Tüm ailelerimizi sofralarına birer tabak daha koyarak koruyucu aile olmaya çağırıyoruz." dedi.

"Tüm ailelerimizi koruyucu aile olmaya çağırıyoruz"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Devletimizin şefkat eli çok büyük, onları ısıtmaya yeter ama aile ortamında yaşamaya tüm çocukların hakkı vardır. Tüm ailelerimizi sofralarına birer tabak daha koyarak koruyucu aile olmaya çağırıyoruz." dedi.

13 Mayıs 2018 Pazar 17:05
0 Okunma
"Tüm ailelerimizi koruyucu aile olmaya çağırıyoruz"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, tüm aileleri sofralarına birer tabak daha koyarak koruyucu aile olmaya çağırarak, "İnanın koruyucu aile annesi olmak belki de fiziksel ve fizyolojik anne olmaktan daha değerli." dedi. 

Yetiştirme Yurtlarında Kalanları, Kimsesizleri Koruma, Sosyal ve Yardımlaşma Deneği (YETKİM) tarafından organize edilen "Türkiye Büyüyor, İnsan Hakları Gelişiyor" başlıklı program Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Etkinlikte devlet koruması altında kalan çocukların ve gençlerin "Anneler Gününüz kutlu" olsun mesajı içeren video gösterildi. Videoda çocuklar Bakan Kaya'nın Anneler Günü'nü kutladı.

Programda konuşan Bakan Kaya, videoyu izlerken çok duygulandığını belirterek, kendisinin de 2 çocuğu bulunduğunu hatırlattı.

Aynı zamanda kurum bakımında olan 14 bin çocuğun da annesi olduğunu dile getiren Kaya, "Bunu her vesileyle ifade ediyorum. O çocuklara 'Bana anne diyebilirsiniz.' diyorum. Onlara şefkatle sarılıyorum. Ben hükümetlerimiz döneminde korumamız altındaki çocuklara şefkatle sarılan ve her zaman onlara hamilik yapan, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten 16 yıllık iktidarlarımız döneminde çocuk hizmetlerinde büyük bir dönüşümü sağlamanın da mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Kaya, annesi ve ülkenin geleceği için emek veren tüm annelere şükranlarını sunarak, Anneler Günü'nü kutladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, sosyal hizmetler alanında bir dönüşüm gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün Türkiye'de kurum bakımında ve sorumluluğumuz altındaki çocuklarımızın her biri, geçen sene gerçekleştirdiğimiz dönüşüm kapsamında ev ortamında en güzel fiziksel koşullarda yaşıyorlar. Ama biz istiyoruz ki bu çocuklarımız bir aile ortamında da yaşasınlar. Özellikle 0-6 yaş arasında hiçbir çocuğumuz kurum bakımında kalmasın. Devletimizin şefkat eli çok büyük, onları ısıtmaya yeter ama bir aile ortamında yaşamaya tüm çocukların hakkı vardır. O yüzden tüm ailelerimizi sofralarına birer tabak daha koyarak koruyucu aile olmaya çağırıyoruz. İnanın koruyucu aile annesi olmak belki de fiziksel ve fizyolojik anne olmaktan daha değerli. Evlat edinmiş kimsesiz çocuğu, ailesine katmış ve kendi evladı gibi hiç ayırmadan ona bakan tüm annelerimizin de Anneler Günü'nü kutluyorum. Bugün yaklaşık 6 bine yakın, 5 bin 800 çocuğumuz, koruyucu ailenin yanında şefkatle ve merhametle büyüyorlar."

Türkiye'nin insani yardımlarına ve yaşlı hizmetlerine değinen Kaya, "Bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi olan yaşlılarımıza verdiğimiz desteği 266 liradan 500 liraya çıkardık. Bu hizmetimizden 612 bin yaşlımız faydalanıyor. İhtiyaç sahibi olan tüm vatandaşlarımızın önümüzdeki dönemde de yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Engellilere yönelik çalışmalar

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bu haftanın Engelliler Haftası olduğunu hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

"Engelli anneleri 2002 yılında evlatlarından utanır, evlerinin bir köşesine çocuklarını kapatırdı. İktidara geldiğimiz günden itibaren öncelikle engellilerimizin eğitimleri noktasında çok önemli işler yaptık. Engelli çocuklarımızdan eğitim alanların oranını 10 kata yakın artırdık. Bugün 310 bine yakın engelli evladımız özel eğitimle birlikte eğitim hayatının içinde. Eğitimden sonra ise istihdam geliyor. Bugün 2002 yılına oranla baktığımızda kamuda çalışan engelli sayımızı 10 kat artırdık. 5 bin 777 olan engelli sayısını son yaptığımız atamayla 54 bine ulaştırdık. Haziran ayında 2 bin 500 engellinin daha atamasını gerçekleştireceğiz. Zihinsel engeli olan engeli olan kardeşlerimiz için korumalı iş yeri projesini hayata geçiriyoruz. Korumalı iş yerinde down sendromlu ve zihinsel engeli olan kardeşlerimiz üretim hayatı içinde yer alıyorlar. Onlar için bakanlık olarak yeni bir proje hazırladık. Engelli gündüz bakım evlerini hayata geçiriyoruz. Annelerin de dinlenebilecekleri, iki ve 3 gün engelli çocuklarını bırakabilecekleri, yeni merkezler kuruyoruz. Bu konuda çok talep geliyordu, 'Engellimi bırakacak kimsem yok.' deniliyordu. Bu talepler çok fazla geliyordu. Bunun için inşallah yeni bir hizmet modelini hayata geçiyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
YETKİMAile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan KayaFatma Betül Sayan KayaKoruyucu Aile AnnesiKoruyucu AileFizyolojik Anne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"İnşallah Türkiye'yi şahlandıracağız"
"İnşallah Türkiye'yi şahlandıracağız"
"BBP'nin oyu Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a"
"BBP'nin oyu Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a"
"Bunun nesine güveneceksiniz"
"Bunun nesine güveneceksiniz"
"Millete hizmet için durmak yok, yola devam"
"Millete hizmet için durmak yok, yola devam"
"Bu ülkede zengin-fakir diye bir kavram olmamalı"
"Bu ülkede zengin-fakir diye bir kavram olmamalı"
"24 Haziran seçimleri ilk turda sonuçlanacak"
"24 Haziran seçimleri ilk turda sonuçlanacak"
MHP'de 'adli sicil' ve 'sosyal medya' incelemesi sonrası ilk eleme
MHP'de 'adli sicil' ve 'sosyal medya' incelemesi sonrası ilk eleme
MHP'nin kampanya kılavuzu yayınlandı
MHP'nin kampanya kılavuzu yayınlandı
MHP'den 'Cumhur İttifakı' için sosyal medya atağı
MHP'den 'Cumhur İttifakı' için sosyal medya atağı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ