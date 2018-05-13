"Tüm ailelerimizi koruyucu aile olmaya çağırıyoruz"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, tüm aileleri sofralarına birer tabak daha koyarak koruyucu aile olmaya çağırarak, "İnanın koruyucu aile annesi olmak belki de fiziksel ve fizyolojik anne olmaktan daha değerli." dedi.

Yetiştirme Yurtlarında Kalanları, Kimsesizleri Koruma, Sosyal ve Yardımlaşma Deneği (YETKİM) tarafından organize edilen "Türkiye Büyüyor, İnsan Hakları Gelişiyor" başlıklı program Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Etkinlikte devlet koruması altında kalan çocukların ve gençlerin "Anneler Gününüz kutlu" olsun mesajı içeren video gösterildi. Videoda çocuklar Bakan Kaya'nın Anneler Günü'nü kutladı.

Programda konuşan Bakan Kaya, videoyu izlerken çok duygulandığını belirterek, kendisinin de 2 çocuğu bulunduğunu hatırlattı.

Aynı zamanda kurum bakımında olan 14 bin çocuğun da annesi olduğunu dile getiren Kaya, "Bunu her vesileyle ifade ediyorum. O çocuklara 'Bana anne diyebilirsiniz.' diyorum. Onlara şefkatle sarılıyorum. Ben hükümetlerimiz döneminde korumamız altındaki çocuklara şefkatle sarılan ve her zaman onlara hamilik yapan, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten 16 yıllık iktidarlarımız döneminde çocuk hizmetlerinde büyük bir dönüşümü sağlamanın da mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Kaya, annesi ve ülkenin geleceği için emek veren tüm annelere şükranlarını sunarak, Anneler Günü'nü kutladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, sosyal hizmetler alanında bir dönüşüm gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün Türkiye'de kurum bakımında ve sorumluluğumuz altındaki çocuklarımızın her biri, geçen sene gerçekleştirdiğimiz dönüşüm kapsamında ev ortamında en güzel fiziksel koşullarda yaşıyorlar. Ama biz istiyoruz ki bu çocuklarımız bir aile ortamında da yaşasınlar. Özellikle 0-6 yaş arasında hiçbir çocuğumuz kurum bakımında kalmasın. Devletimizin şefkat eli çok büyük, onları ısıtmaya yeter ama bir aile ortamında yaşamaya tüm çocukların hakkı vardır. O yüzden tüm ailelerimizi sofralarına birer tabak daha koyarak koruyucu aile olmaya çağırıyoruz. İnanın koruyucu aile annesi olmak belki de fiziksel ve fizyolojik anne olmaktan daha değerli. Evlat edinmiş kimsesiz çocuğu, ailesine katmış ve kendi evladı gibi hiç ayırmadan ona bakan tüm annelerimizin de Anneler Günü'nü kutluyorum. Bugün yaklaşık 6 bine yakın, 5 bin 800 çocuğumuz, koruyucu ailenin yanında şefkatle ve merhametle büyüyorlar."

Türkiye'nin insani yardımlarına ve yaşlı hizmetlerine değinen Kaya, "Bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi olan yaşlılarımıza verdiğimiz desteği 266 liradan 500 liraya çıkardık. Bu hizmetimizden 612 bin yaşlımız faydalanıyor. İhtiyaç sahibi olan tüm vatandaşlarımızın önümüzdeki dönemde de yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Engellilere yönelik çalışmalar

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bu haftanın Engelliler Haftası olduğunu hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

"Engelli anneleri 2002 yılında evlatlarından utanır, evlerinin bir köşesine çocuklarını kapatırdı. İktidara geldiğimiz günden itibaren öncelikle engellilerimizin eğitimleri noktasında çok önemli işler yaptık. Engelli çocuklarımızdan eğitim alanların oranını 10 kata yakın artırdık. Bugün 310 bine yakın engelli evladımız özel eğitimle birlikte eğitim hayatının içinde. Eğitimden sonra ise istihdam geliyor. Bugün 2002 yılına oranla baktığımızda kamuda çalışan engelli sayımızı 10 kat artırdık. 5 bin 777 olan engelli sayısını son yaptığımız atamayla 54 bine ulaştırdık. Haziran ayında 2 bin 500 engellinin daha atamasını gerçekleştireceğiz. Zihinsel engeli olan engeli olan kardeşlerimiz için korumalı iş yeri projesini hayata geçiriyoruz. Korumalı iş yerinde down sendromlu ve zihinsel engeli olan kardeşlerimiz üretim hayatı içinde yer alıyorlar. Onlar için bakanlık olarak yeni bir proje hazırladık. Engelli gündüz bakım evlerini hayata geçiriyoruz. Annelerin de dinlenebilecekleri, iki ve 3 gün engelli çocuklarını bırakabilecekleri, yeni merkezler kuruyoruz. Bu konuda çok talep geliyordu, 'Engellimi bırakacak kimsem yok.' deniliyordu. Bu talepler çok fazla geliyordu. Bunun için inşallah yeni bir hizmet modelini hayata geçiyoruz."